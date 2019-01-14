“Hayalet Kumpanya” Çarşamba ve Cuma günleri sahnelenmeye devam ediyor

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun (LBT) komedi oyunu Hayalet Kumpanya, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.00’de Bandabuliya Sahnesi’nde sahnelenmeye devam ediyor.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun (LBT) komedi oyunu Hayalet Kumpanya, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.00’de Bandabuliya Sahnesi’nde sahnelenmeye devam ediyor.

Yiğit Sertdemir’in kurgulayıp yönettiği Hayalet Kumpanya oyununda Deniz Çakır, Barış Refikoğlu, Aytunç Şabanlı, Osman Ateş, Özgür Oktay, Döndü Özata, Hatice Tezcan, İzel Seylani, Asu Demircioğlu, Melis Beşe, Cem Aykut, Melek Erdil, Umut Ersoy ve Havva Güleş rol alıyor.

Oyunun çevirmenliğini Yılmaz Gruda, dramaturjisini ve şarkı sözlerini Aliye Ummanel, özgün müziğini ve hareket düzenini Osman Ateş, müzik düzenlemesini Cahit Kudrafalı, dekor&kostüm tasarımını Özlem Yetkili, ışık tasarımını Fırat Eseri, afiş tasarımını Umut Ersoy, reji asistanlığını Burçin Yel yaptı. Orkestra da ise, Hüseyin Kırmızı, Hüseyin Altan, Ali Suyolcu ve Behiç Anibal yer alır.

Oyunun dekor uygulamasını Mehmet Demir ve Ergün Demir, ışık uygulamasını Salih Kanatlı, efekt uygulamasını Mehmet Eseri, sahne amirliğini ise Mehmet Demir yaptı.

Tek perdelik komedi oyun için rezervasyon ve bilet 22 78 782 numaralı telefon aracılığıyla elde edilebiliyor.