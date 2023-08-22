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Hayat Pahalılığı 2024'de her 6 ayda değil her 4 ayda bir verilecek

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Hayat Pahalılığı 2024'de her 6 ayda değil her 4 ayda bir verilecek
Hayat Pahalılığı 2024'de her 6 ayda değil her 4 ayda bir verilecek

Hayat Pahalılığı 2024'de her 6 ayda değil her 4 ayda bir verilecek

Hükümet ile Kamuda Yetkili sendikalar arasında bugün gerçekleşen görüşmede  2024 yılında hayat pahalılığı ödeneğinin her altı ayda bir değil, dört ayda bir verilmesinin sağlanması için gerekli çalışmaların başlatılması,

Ocak 2024’te yapılacak düzenleme ile  Maliye Bakanlığı tarafından, 47/2010 sayılı yasa tahtında istihdam edilen kamu görevlilerinin vergi dilimlerinde ve muafiyetlerinde iyileştirilme yapılması,

Kısa bir zaman içerisinde Başbakanlık’a bağlı Personel Dairesi, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve sendika temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulması ve komisyon tarafından 47/2010 sayılı yasa kapsamındaki barem tablolarında  iyileştirilme  çalışması yürütmesi konularında da uzlaşıya varılmıştır.

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