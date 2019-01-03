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Hayvan Üreticilerine hibe yemlik arpanın son 20 kilosu bugün veriliyor

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, her anaç küçükbaş hayvan için verilen hibe yemlik arpanın son 20 kilosunun bugün dağıtılacağını bildirdi.
Hayvan Üreticilerine hibe yemlik arpanın son 20 kilosu bugün veriliyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, her anaç küçükbaş hayvan için verilen hibe yemlik arpanın son 20 kilosunun bugün dağıtılacağını bildirdi. 

Bakanlıktan bugün yapılan yazılı açıklamaya göre, Toprak Ürünleri Kurumu’nun, Bakanlar Kurulu’nun “Küçükbaş Hayvan Yetiştiricilerinin Desteklenmesi” kararı kapsamında başlattığı her anaç küçükbaş hayvanı için hak sahibi gerçek ve/veya tüzel kişilere hibe yemlik arpa verilmesi uygulamasına bugün de devam edilecek.

TOPLAM 80 KG

Bu bağlamda, proje kapsamında Veteriner Dairesi Hayvan Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olup Toprak Ürünleri Kurumu’na iletilen listelerdeki her anaç küçükbaş hayvan için hak sahibi gerçek ve/veya tüzel kişilere, 20 kilo yemlik arpa daha verilerek, her anaç küçükbaş hayvan için verilen yemlik arpa miktarı 80 kiloya tamamlanmış olacak.

Hak ettikleri hibe yemlik arpaları almak isteyen hayvan besleyicilerinin, daha önceki hibe yemlik arpa alımlarını gerçekleştirdikleri Toprak Ürünleri Kurumu şubelerinden, doğrudan müracaat yöntemi veya telefon numaraları kanalı ile gün almaları istendi.

Şube telefon numaraları şöyle:

“Güzelyurt Şubesi 714 11 67, Haspolat Şubesi 233 54 16, Akdoğan Şubesi 377 73 18, Geçitkale Şubesi 373 33 19, İskele Şubesi 371 25 06, Kumyalı Şubesi 375 50 80, Mağusa Ambar No: 4 Şubesi 05338647343.”

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