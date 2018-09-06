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Hayvancılar Birliği'nin eylemi Türkiye basınında yankı buldu

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CNN Türk, Hayvancılar Birliği'nin eylemini "KKTC’deki protestoda bir eylemci traktörle bakanlığa girmeye çalıştı" manşetiyle okuyularına duyurdu
Hayvancılar Birliği'nin eylemi Türkiye basınında yankı buldu

CNN Türk'ün haberi şu şekilde:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Hayvan Üreticileri Birliği üyelerinin, arpa ve yeme gelen zamları protesto etmek amacıyla Tarım Bakanlığı önünde dün başlattığı eylem devam ediyor. Üreticiler, hükümetten yapılan zamları geri çekmesini talep ederken, bir eylemci, traktörle bakanlık binasına girmeye çalıştı.


​Tarım Bakanı Erkut Şahali ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile hayvan üreticilerinin dün yaptıkları görüşmeler sonuçsuz kaldı. Eylem sırasında zaman zaman gerginlik yaşanırken, taraflar yapılan zamlar ve üreticiye ödemeler konusunda anlaşamadı."

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