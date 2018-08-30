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Hayvancılar trafiği kilitleyecek

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Naimoğulları: Bu ülkede ses çıkarmazsak facia olacak
Hayvancılar trafiği kilitleyecek

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğlulları, Tarım Bakanının sürekli olarak para bittiğini dile getirdiğini ve hayvancının sorunlarına çözüm üretmediği söyledi. Zamlardan dolayı yaşanan olumsuzluklardan ülkede kaos ortamı yaşanacağına vurgu  yapan Naimoğulları, hayvancının bittiği noktada sorunların daha da büyüyeceğini belirtti.

 Ülkede büyük kaos yaşanacağına vurgu yapan Naimoğulları, hayvancının hayvanlarını satmak zorunda kalacağını ve üreticinin ayakta kalamayacağını söyledi. 

Arpanın 1. 77’ye çıkarılması ve yemin fiyatının daha da artırtılması hissiyatı yaratıldığına dikkat çeken Naimoğulları, bunun bir kaos olduğunu ifade etti. 

Naimoğulları konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Kaba yem bulamayan hayvancı arpa ile geçinmeye çalışır. Kaba ot biçilmeye başladığı zaman  Şahali’ye yem bitkisine destek verilmesi için uyarı yaptık. Yemin tonu 2500 tl olacak ve 1 lt süt de 2,5 tl öngörülmeketdir. Yani bir lt süt satarak 1 kg yem alamayacaksınız. Üretici hiçbir giderini karşılayamayacak.”

 Naimoğulları aylardır sorunları dile getirdiklerini fakat bakanın bunları dikkate almadığını söyledi.  Naimoğulları, 5000 üyesi olduğunu ve bu birliğin yansımasının 50 bin kişi olduğunu hatırlattı.

5 Eylül Çarşamba günü herkesi yapılacak büyük eyleme çağıran Naimoğulları, bu ülkede ses çıkarmazsak facia olacak dedi. Bu ülkenin can damarı olan hayvancılık sektörünün can damarının kesilidğini ifade ederek, ince hesaplarla tarımın yönetilmediğine dikkati çekti.

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