Hayvancılardan eylem uyarısı

Havyan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, hükümetin hayvancılık sektörüne yönelik doğru politikalar ortaya koymaması halinde bayram sonrası eyleme gidileceği uyarısı yaptı.

Havyan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, hükümetin hayvancılık sektörüne yönelik doğru politikalar ortaya koymaması halinde bayram sonrası eyleme gidileceği uyarısı yaptı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile yaklaşık bir aydır birçok kez görüştüklerini ancak bir çözüme ulaşamadıklarını belirtti.

Yem, elektrik, akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle hayvancının zora girdiğini kaydeden Naimoğulları, ekonomik kriz nedeniyle eylem yapmadıklarını ancak hükümetin bayramdan önce ve bayram süresince doğru politikalar ortaya koymaması halinde çok sert eylemler gerçekleştireceklerini söyledi.

Naimoğulları, ‘Biz kavga ederek değil dayanışma yaparak çözüm bulunmasını istiyoruz’ diye ekledi.