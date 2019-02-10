Hayvancılık Dairesi, sıcak süt veren işletmelere destek veriyor

Hayvancılık Dairesi, sıcak süt veren işletmelere yönelik, soğutucu depo ve/veya sağım sistemi desteği veriyor…

Destekten 50-700 arası anaç küçükbaş hayvanı veya 10-40 arası sağmal ineği olan ve Süt Kurumu’na sıcak süt veren işletmeler yararlanabilecek…

Hayvancılık Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre Soğutucu Depo Alımında; 200’den 229 Litreye kadar 6 bin, 300’den 499 Litreye kadar 7 bin 200, 500’den 999 Litreye kadar 9 bin ve bin litre ve üzeri için 12 bin Türk Lirası destek verilecek…

Sağım Makinesi Alımında ise destekler: Tek Güğümlü Portatif Sağım Makinesi alımında bin, İki Güğümlü Portatif Sağım Makinesi alımında bin 750, Mobil Sağım Sistemi alımında 9 bin ve Kapalı Devre Soğuk Zincir Sağım Sistemi alımında ise 12 bin Türk Lirası olacak…

Açıklamada, başvuru için gerekli evraklar ve başvuru sahibinde aranacak şatlar da belirtildi…