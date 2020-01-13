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Hayvancılık Dairesi'nden çipura duyurusu

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Hayvancılık Dairesi, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren bir balık çiftliğinden kaçan çipura cinsi balıkların tahlil sonuçlarını açıkladı
Hayvancılık Dairesi'nden çipura duyurusu

Hayvancılık Dairesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


Son günlerde gerek kamuoyunda gerekse yazılı ve görsel basında Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren bir balık çiftliğinden kaçan balıklar gündem olmuştur.

 

Müdürlüğümüz, balıkların ilk yakalanmaya başlandığı Palm Beach sahilinde gerek organoleptik (duyusal olarak) gerekse Devlet Kimya Laboratuarı’nda tahlilleri yapılmak üzere numune almıştır.

 

Parametreler

Analiz

Yöntemi

Sonuç

Limit*

Pb mg/Kg

(Kurşun)

ICP-MS

<0,005

0,2

Cd mg/Kg

(Kadmiyum)

<0,005

0,1

Hg mg/Kg

(Civa)

<0,005

1

*Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği

 

Yapılan tetkik ve değerlendirme neticesinde; balıklarda herhangi bir bulaşan (ağır metal) bulunmamıştır.

 

Tüm gıda maddelerinde olduğu gibi, su ürünleri izleme çalışmaları da aynı şeffaflıkla yürütülecektir. Olumsuz bir sonuç alınması durumunda ise kamuoyuyla paylaşılacaktır.

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