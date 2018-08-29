LA Times kanalında bugün paylaşılan habere göre, HBO'nun +18 film ve dizilerin yapımını ve yayınını tamamen durdurduğunu açıklandı. Kanalın geçtiğimiz Haziran ayında AT&T bünyesine katıldıktan sonra böyle bir karar alması beklenirken HBO'nun vedası, aniden gerçekleşti ve resmi açıklamayı yaptı.

Uzunca süredir yayın hayatına devam eden Real Sex ve Taxicab Confessions gibi serilerin de fişinin çekileceği bu kararla, artık hiçbir HBO kanalında veya yayın platformunda bu tür yapımlara yer verilmeyecek.

HBO, konuyla ilgili olarak; "Son birkaç yıldır HBO, gece yayınlanan adult içeriklerini yavaş yavaş yayından çekiyordu.

HBO cinsel içerikli dizi ve filmlere son veriyor!

Diğer program türlerine ciddi bir rağbet olmasına karşın artık bu tür içerikler fazla ilgi çekmiyordu. Bunun muhtemel sebebi de bu tür içeriklere artık her yerden erişebiliyor olmanız." dedi.

Mantıken artık internet üzerinden bu tarz içeriklere hemen hemen herkes erişebiliyor. Bunun için özel bir yayın açılması da haliyle gereksiz kanallar için. Açıkçası bu konuda doğru bir adım atıldığına inanıyorum.