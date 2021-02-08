  • BIST 1.534
  • Altın 417,464
  • Dolar 7,0834
  • Euro 8,5401
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı'ndan ''mutasyonlu virüs'' açıklaması

Hemşire istihdamı 100'e çıkarılıyor

» »
Maliye Bakanı Dursun Oğuz, sağlığa verdikleri önem ve özellikle yaşanan pandemi neticesinde hemşire istihdamını 100’e çıkartmak adına Sağlık Bakanlığı’na yetki verdiklerini duyurdu.
Hemşire istihdamı 100'e çıkarılıyor

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, sağlığa verdikleri önem ve özellikle yaşanan pandemi neticesinde hemşire istihdamını 100’e çıkartmak adına Sağlık Bakanlığı’na yetki verdiklerini duyurdu.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti;

“Sağlık Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından sınavları yapılan III. Derece Yüksek Hemşire kadrosu 40’dan kadro miktarı olan 43’e yükseltilmiş olup atamaları yapılana kadar Sağlık Bakanlığı tarafından geçici personel olarak istihdam edilmiştir. Ancak ülkemizin sağlık konusunda ihtiyaç duyduğu hemşire ihtiyacının karşılanması amacıyla Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılan hemşire sınavında kazananlardan daha önce çağrılan ilk 43 kişiye ilave, geçici personel hemşire istihdamı olarak başarı sırasına göre ilk 100’e kadar (57 kişi daha) olanların çağrılması konusunda Sağlık Bakanlığı na yetki verilmiştir.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akdoğan'da 22 vaka!08 Şubat 2021 Pazartesi 14:58
  • Eski Bakan Filiz Besim pozitif!08 Şubat 2021 Pazartesi 14:39
  • 3 Sendika Eylem Yapacak08 Şubat 2021 Pazartesi 14:31
  • Yalçın: “Tedarikçilerin Çalışma Saatleri Yeniden Düzenlenmeli”08 Şubat 2021 Pazartesi 14:25
  • Vakıflar İdaresi Kira Düzenlemesi Yasa Tasarısı Genel Kurula Sevk Edildi08 Şubat 2021 Pazartesi 14:20
  • Pilli: Mutasyonlu virüs tespiti için örnekler Cerrahpaşa’ya gönderildi08 Şubat 2021 Pazartesi 14:18
  • CTP'den üniversiteler için öneri08 Şubat 2021 Pazartesi 14:13
  • Fuar Alanı’nda Ücretsiz PCR Testleri Devam Ediyor08 Şubat 2021 Pazartesi 14:10
  • İkinci Doz Pfızer Biontec Aşıları Trenyolu Polikliniği İle İskele Sağlık Merkezi’nde Yapılacak08 Şubat 2021 Pazartesi 14:05
  • ''İlk vaka Alman turist değil, 17 yaşındaki yerel bir vaka''08 Şubat 2021 Pazartesi 13:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti