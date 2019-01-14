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Her daim dostlar 'Bir Fidan Bin Nefes' fidan dikme etkinliği düzenliyor

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Her Daim Dostlar, Tarım Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanlığının, kaymakamlığın ve belediyenin desteğini alarak fidan dikme etkinliği gerçekleştirecek.
Her daim dostlar 'Bir Fidan Bin Nefes' fidan dikme etkinliği düzenliyor

Her Daim Dostlar, Tarım Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanlığının, kaymakamlığın ve  belediyenin desteğini alarak fidan dikme etkinliği gerçekleştirecek.

19 Ocak Cumartesi   07.30- 09.00 saatleri arasında  Gazimağusa’daki  Kaymakamlık Koruluğu’nda gerçekleşecek  fidan dikme etkinliğine katılacak yurttaşların kürek, çapa gibi fidan dikiminde kullanılacak araçları yanlarında getirmeleri istrendi.

Her Daim Dostlar adına açıklama yapan Yusuf Şentuğ, çarpık kentleşmenin, bilinçsiz tarım alanları açılmasının, ormanların yok edilmesine yol açtığını belirterek, “İklim şartlarımız, ağaç yetişmesine uygun olmasına karşın, yeşil alanlarımız hızla azalıyorsa, geleceğimiz tehlikededir. Bir nefes için bile olsa bir ağaç dikmek gerekir.. Ağaç dikmek dünyamızın ısınmasına da çare olmakta, iklim değişikliğine dur demekte, akciğerlerimize taze oksijen depolamaktadır” dedi.

Ormanların doğanın hazinesi, hayat kaynağım, hayvanların yaşam alanı olduğunu belirten Şentuğ, “Ormanlık alanlar kesinlikle imara açılmamalı, yasalar katı ve caydırıcı olmalıdır. Ormanları korumak da yurttaşlık görevimizdir. Ağaçların kesilmesine  karşı çıkmalıyız. “Dur” demezsek, ağaçlar kesildikçe ciğerlerimiz de yok edilmektedir” dedi.

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