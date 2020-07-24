Her Daim Dostlar, suda jimnastik etkinliği düzenliyor

Her Daim Dostlar temiz bir çevre ve sağlıklı yaşam için etkinliklerini sürdürüyor...

Yarın sabah 06.30’da düzenlenecek olan organizasyonda Denizler Mavi Kalsın Plajına Sahip Çık Grubu’nun da katılımı ile Yeniboğaziçi Belediyesi Halk Plajı’nda suda jimnastik etkinliği düzenleniyor.

Her Daim Dostlar, yurttaşların spor yapması hareketli bir yaşam sürerek hastalıklardan uzak kalması için düzenlediği etkinliklerle, aynı zamanda denizleri kirlilikten koruyarak sporun önemine ve sağlıklı yaşama da dikkat çekiyor.

Her Daim Dostlar Grubu’ndan edinilen bilgiye göre, Slow Food Salamis lideri Cittaslow aktivisti Denizler Mavi Kalsın Platformu Sözcüsü Umut Kurşun’un rehberliğinde yapılacak suda jimnastik etkinliğine tüm yurttaşlar da davet ediliyor.