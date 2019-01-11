Her yaşta ortaya çıkabilen çölyak hastalığı çocuklarda; büyüme geriliği, boy kısalığı, iştahsızlık, uykusuzluk hatta aşırı mızmızlık gibi durumlarla kendini belli edebiliyor.

Çölyak hastalığı buğday, arpa ve çavdarda bulunan gluten isimli maddenin tetiklediği, hastalığa genetik yatkınlığı olan bireylerde gelişen ve başta ince bağırsak olmak üzere birçok organı etkileyebilen bir hastalıktır.

Çölyak hastalığı buğday, arpa ve çavdarda bulunan gluten isimli maddenin tetiklediği, hastalığa genetik yatkınlığı olan bireylerde gelişen ve başta ince bağırsak olmak üzere birçok organı etkileyebilen bir hastalıktır.

ORGANLARDA HASARA NEDEN OLABİLİR

Hastalığın ortaya çıkmasında genetik faktörler etkili olduğu gibi çevresel faktörlerin de etkisi olduğu düşünülür. Hastalık ince bağırsaklarda hasar oluşturarak gıdaların sindirim ve emilimini bozabilir ve buna bağlı olarak vücut için gerekli bazı besin maddelerinin eksiklikleri gelişebilir. Bu da bir domino etkisi yaratarak tüm organlarda ikincil hasarlar oluşturabilir.

ÇOCUĞUNUZDA BU BELİRTİLERE DİKKAT EDİN

Çölyak hastalığının dünya üzerindeki her 100-150 kişiden birisini etkilediği düşünülür. Ülkemizde çocuklarda yapılan tarama çalışmalarında da benzer sonuçlar bulunmuştur. Çocuklarda;

İshal

Büyüme geriliği

Gaz ve karın şişliği

Tekrarlayan karın ağrıları

Halsizlik ve iştahsızlık

Kilo kaybı veya kilo alamama

Boy kısalığı

Kemik erimesi

Ergenlik gecikmesi

Tedaviye dirençli kansızlık

Yaygın diş çürükleri, saç dökülmesi ve deri döküntüleri

Tedaviye dirençli kabızlık

Karaciğer testlerinde bozukluk

Aşırı mızmızlık ve uyku bozuklukları çölyak hastalığının belirtisi olabilir.

SESSİZ ÇÖLYAK HASTALIĞINA KARŞI DİKKATLİ OLUN

Çölyak hastalığı bazen yavaş yavaş gelişen belirtiler, bazen de ani bulgularla ortaya çıkabilir. Hatta bazen hiç belirti vermeden yıllarca sessiz kalabilir. Tip 1 diyabet ve tiroit hastalıklarına sessiz çölyak hastalığı eşlik ediyor olabilir. Çölyak hastalığı kuşkusu varsa ilk olarak kan testleri ile tarama yapılır. Bu testlerde hastalık lehine bir bulgu saptanırsa kesin tanı için endoskopik muayene ve onikiparmak bağırsağından alınan örneklerde patolojik inceleme gereklidir. Çölyak hastalığı tanısı alan bireylerin yakınlarında da hastalık görülebildiğinden birinci derece yakınların taramadan geçmesi gerekir.

ÇÖLYAK HASTALIĞI VARSA ÇOCUĞUNUZU GLUTENLİ GIDALARDAN UZAK TUTUN

Çölyak hastalığının tek tedavisi, hastalığa neden olan glutenin beslenme düzeninden çıkartılmalıdır. Buğday, çavdar ve arpa içermeyen gıdalar tüketilmelidir. Giderek ulaşılması daha kolaylaşan glutensiz ürünler diyet uyumunu ve dolayısı ile tedaviyi kolaylaştırır. Marketten alınan her gıdanın etiketinin dikkatlice okunması gizli gluten kaynaklarından kaçınmayı sağlayacaktır. Az miktarda glutenle beslenme asla çözüm sağlamaz, mutlak bir kaçınma gereklidir. Çocukların tüketmemesi gereken gıdalar öğretmenleri ve bakıcıları ile paylaşılmalıdır. Hastalığın kendisi için ilaç tedavisi bulunmamaktadır. Ancak hastalık nedeni ile oluşan besinsel eksikliklerin yerine konması için vitamin ve eser element takviyesi gerekebilir.

TEDAVİ EDİLMEYEN ÇÖLYAK HASTALIĞI CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR

Glutensiz diyete tam uyulması halinde hastalık tamamen düzelir. Tedavi edilmezse belirti ve bulgular ağırlaşarak devam eder. Çocuklukta olmasa bile ileri yaşamda erken kemik erimesi yaşanabilir, üreme fonksiyonunda sorunlar olabilir. Diyete uymayan hastalarda başta bağırsak kanseri olmak üzere kanser riski ve ölüm oranları yükselir. Bu riskler tesadüfen saptanan sessiz çölyak hastalığı için de geçerlidir; bu çocuklar da diyet tedavisi almalıdır.

ANNE SÜTÜ KORUYUCU OLABİLİR

Çölyak hastalığını önleyecek kesin bir yöntem bilinmese de ilk 6 ay tek başına anne sütü ve anne sütü alırken 6. ayda başlanan az miktarda gluten de içeren sağlıklı tamamlayıcı beslenme pratiklerinin koruyucu olduğuna dair veriler bulunmaktadır.