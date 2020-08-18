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“Hidden Treasures in Cyprus” Cuma günü Rüstem Kitabevi Galerisi’nde

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“Hidden Treasures in Cyprus” Cuma günü Rüstem Kitabevi Galerisi’nde
“Hidden Treasures in Cyprus” Cuma günü Rüstem Kitabevi Galerisi’nde

Picasso, Chagall, Giacometti, Dali, Cousteau, Abidin Dino, Rodin gibi isimlere ait eskizler, imzalı baskılar, after workler, döneme ait sergi afişleri ve katalogları içeren “Hidden Treasures In Cyprus”, 21 Ağustos Cuma akşamı saat 19.00’da Rüstem Kitabevi Galerisinde sergilenecek.

Rüstem ve ARUCAD Art Space'in ortak projesi olan Hidden Treasures In Cyprus, ARUCAD sponsorluğu ve ARUCAD Kültür ve Sanat Koordinatörlüğü küratörlüğüyle seyirciyle buluşacak.

Sergi 28 Ağustos’a kadar Pazar hariç  her gün 09:30 – 17:30 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

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