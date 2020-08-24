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“HiddenTreasures in Cyprus” Sergisi Açıldı

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Modern Batı Sanatının Ustalarının Sergisi Açıldı
“HiddenTreasures in Cyprus” Sergisi Açıldı

Rüstem Kitabevive ARUCAD Art Space’in işbirliğiyle düzenlenen “HiddenTreasures in Cyprus” Sergisi 21 Ağustos Cuma akşamı Rüstem Kitabevi Galerisi’nde açıldı.

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Modern Batı Sanatının Ustalarını bir araya getiren bu özel koleksiyon 28 Ağustos’a kadar Rüstem Kitabevi Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.

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Koordinatörlüğünü Oya Silbery ve Halil Duranay’ın yaptığı sergi; Chagall, Giacometti,  Dali, Cousteau, Abidin Dino, Metzinger ve Rodin gibi modern batı sanatının önemli isimlerine ait tablolar, eskizler,  imzalı baskılar, afterworkler, dönemine ait sergi afişleri ve kataloglardan oluşuyor.

 

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