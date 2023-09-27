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Hırsızlık

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Hırsızlık
Hırsızlık

Temmuz ve Eylül 2023 ayları içerisinde, Alayköy’de faaliyet gösteren bir su dağıtım şirketinde çalışmakta olan A.C.U.(E-39)’nun, kendi çalıştığı şirkete ve başka bir şirkete ait olup şirket deposunda muhafaza edilmekte olan toplam 37,915 TL değerinde, muhtelif sayıdaki dolu 19 litrelik damacana ve 1,5 litrelik şişe sularını çaldığı tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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