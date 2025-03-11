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Hırsızlıktan aranırken, uyuşturucu ile yakalandı...

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Girne’de 2 Ekim 2024’te bir petrol istasyonunda yaşanan cep telefonu hırsızlığıyla ilgili aranan ve Lefkoşa’da uyuşturucu maddeyle tutuklanan Eyad Mohamed Hassan Abdelrazak Daghash yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Hırsızlıktan aranırken, uyuşturucu ile yakalandı...

Polis memuru Fezile Kesat mahkemede olguları aktardı.

Polis, 2 Ekim 2024’te bir petrol istasyonunda yaşanan cep telefonu hırsızlığıyla ilgili aranan zanlının Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesi ekibi tarafından tespit edildiğini kaydetti.

Polis, söz konusu şahsın tasarrufundaki çantada ve kaldığı otel odasında yapılan aramalarda, yaklaşık 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu, 2 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet hap, tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğu düşünülen bir adet ucu yanık sigara, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazinin bulunduğunu kaydetti.

Polis memuru, ayrıca uyuşturucu madde satışından temin edildiği değerlendirilen 8 bin 125 TL ile 20 Euro nakit paranın emare alındığını söyledi. 

Zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini ve 24 Şubat’ta aranan bir şahıstan 7 gram uyuşturucu, bir hafta önce de yine aranan bir şahıstan uyuşturucu hap aldığını belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis,bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının Kasım ayı 2024 tarihinden beri ülkede kaçak yaşam sürdüğünü belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine verdi.

 

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