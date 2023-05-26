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Hollanda’da 360 refakatsiz mülteci çocuk kayboldu

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Hollanda'da Ocak 2022'den bu yana 360 refakatsiz mülteci çocuğun iltica başvuru merkezlerinden kaybolduğu bildirildi.
Hollanda’da 360 refakatsiz mülteci çocuk kayboldu

AD gazetesinin Hollanda Sığınmacı Kabul Merkezi Kurumu (COA) verilerine dayandırdığı haberde ülkede her gün bir refakatsiz mülteci çocuğun iltica merkezlerinden kaybolduğu öne sürüldü.

Haberde, 2022 yılında iltica başvurusu alınan refakatsiz mülteci çocukların sayısının 4 bin 449 olduğu ve Ocak 2022’den beri 360 refakatsiz çocuğun kaybolduğu bilgisi verildi. Kaybolan çocukların akıbetinin bilinmediği belirtilen haberde, bazı çocukların Avrupa’daki akrabalarının yanına gittiği, bazılarının ise insan kaçakçılarının eline düştüğünden şüphelenildiği kaydedildi.

Haberde insan hakları kurumlarının COA’ya sunduğu gizli raporlarda iltica merkezinin yakınlarında yaşayan bazı sakinlerin, yetkililere siyahi bazı çocukların düzenli olarak Alman ve Hollandalı yaşlı erkekler tarafından alındığı iddialarına yer verildiği öne sürüldü.

Benzer vakaların İngiltere’de de görüldüğü iddia edilen haberde geçen 1,5 yılda İngiltere’nin Brighton şehrinde otele yerleştirilen 136 mülteci çocuğun kaybolduğu belirtildi.

UNICEF, Hollanda’da iltica merkezlerindeki çocukların maruz kaldığı koşulların iyileştirilmesi gerektiği tavsiyesinde bulunmuş, Hollanda’da çocuk ombudsmanı Margrite Kalverboer geçen yıl hazırladığı raporda Ter Apel’deki iltica başvuru merkezinde bulunan çocukların ihmal edildiğini bildirmişti. 

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