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HP'de Genel Sekreter kim olacak?

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HP'de yapılan 2. Büyük Kongre sonrasında yeni oluşan Parti Meclisi ilk toplantısını bu akşam yapıyor. Toplantıda Genel Sekreter ve Merkez Yönetim Organı seçimleri yapılacak.
HP'de Genel Sekreter kim olacak?

HP'de yapılan 2. Büyük Kongre sonrasında yeni oluşan Parti Meclisi ilk toplantısını bu akşam yapıyor. Toplantıda Genel Sekreter ve Merkez Yönetim Organı seçimleri yapılacak.

DETAY ÖZEL HABER

Detay Gazetesi’nin HP’li kaynaklardan edindiği bilgiye göre HP’li 2 milletvekili Genel Sekreter olmak için bu akşam aday olacak.

Adaylardan biri Lefkoşa Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, diğeri ise Girne Milletvekili Jale Refik Rogers olacağı öğrenildi.

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