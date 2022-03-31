  • BIST 2.230,15
  • Altın 907.966
  • Dolar 14.6413
  • Euro 16.3798
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

HP’nin Yeni Genel Sekreteri Tokatlıoğlu

» »
Ahmet Tokatlıoğlu, Gülşah Sanver Manavoğlu’ndan bayrağı devralarak partinin yeni Genel Sekreteri oldu.
HP’nin Yeni Genel Sekreteri Tokatlıoğlu

Halkın Partisi MYO üyesi ve eski Girne İlçe Başkanı Ahmet Tokatlıoğlu, Gülşah Sanver Manavoğlu’ndan bayrağı devralarak partinin yeni Genel Sekreteri oldu. Dün akşam HP Parti Meclisi’nin onayıyla Halkın Partisi’nin yeni Genel Sekreteri olarak görev üstlenen Ahmet Tokatlıoğlu, daha önce bu görevi yapan Tolga Atakan, Yenal Senin, Jale Refik Rogers ve Gülşah Sanver Manavoğlu’ndan sonra 2016’dan bu yana beşinci genel sekreter oldu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler ve New York’ta State University of New York Global and International Affairs bölümlerinden çift diploma ile mezun olan Ahmet Tokatlıoğlu son seçimlerde Girne bölgesinden Halkın Partisi milletvekili adayı olmuştu. Tokatlıoğlu, evli ve bir çocuk babasıdır.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Döviz güne nasıl başladı?31 Mart 2022 Perşembe 08:53
  • Hava bugün nasıl olacak?31 Mart 2022 Perşembe 08:44
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı?31 Mart 2022 Perşembe 08:42
  • Tatar Özkıraç'ı dava ediyor30 Mart 2022 Çarşamba 23:00
  • Akaryakıta indirim!30 Mart 2022 Çarşamba 22:58
  • 776 Yeni Vaka Var30 Mart 2022 Çarşamba 18:50
  • Akaryakıtta İndirim Bekleniyor30 Mart 2022 Çarşamba 18:26
  • Özersay: Bugünkü Kötü Yönetim ve Bu Hükümet Kalıcı Değildir30 Mart 2022 Çarşamba 17:42
  • KKTC’nin İlk Başbakanı Merhum Mustafa Çağatay 3 Nisan Pazar Günü Kabri Başında Anılacak30 Mart 2022 Çarşamba 17:30
  • Rotary Club Of Kyrenia Cosmopolitan’dan Lefkoşa Devlet Hastanesine Bağış30 Mart 2022 Çarşamba 17:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti