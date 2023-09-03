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Hristodulides; işgali sona erdirmek, özgürlüğü elde etmek ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesini sağlamak amacıyla çalışıyoruz

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Hristodulides; işgali sona erdirmek, özgürlüğü elde etmek ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesini sağlamak amacıyla çalışıyoruz
Hristodulides; işgali sona erdirmek, özgürlüğü elde etmek ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesini sağlamak amacıyla çalışıyoruz

Nikos Hristodulides, kendileri için tek yolun, çıkmazı aşmak için çabaları yoğunlaştırmak, Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakereleri en kısa zamanda başlatmak, ilerleme, iş birliği ve barışı sağlamak olduğunu vurguladı.

Larnaka bölgesindeki Vavla köyünde düzenlenen anma töreninde konuşan Christodoulides, bu kritik aşamada hükûmetin, gelecek için perspektif ve barışın koşullarını oluşturmak için müzakereleri başlatmak, işgali sona erdirmek, özgürlüğü elde etmek ve Kıbrıs’ın yeniden birleşmesini sağlamak amacıyla somut planlama üzerinde yoğunlaştığını söyledi.

Nikos Hristodulides şöyle konuştu:

“Kıbrıs’ın Avrupa vatandaşlarını, bugün bulundukları ikinci sınıf vatandaşlıktan, birinci sınıf vatandaşlara dönüştürecek gelişmeleri, onca yıldan sonra halâ kendi vatanımızda temel insan haklarını ve temel özgürlükleri elde etmek için çalışıyoruz.”

“Tam da bu bağlamda, hem Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun eylüldeki toplantısının hem de Avrupa Konseyi’nin ekimdeki toplantısının, müzakerelerin başlaması beklentileri ve çabaları kesin sonuca ulaştırması bakımından çok önemli olacağını düşünüyorum.”

“Hiçbir koşulda işgalle ve onun trajik sonuçlarında uzlaşmayacağız. Hükûmet, iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon sağlayacak, Avrupa Birliği (AB) ilke ve değerleri ile müktesebatına uygun, ilgili Birleşmiş Milletler kararları esasında bir çözüm için sistemli ve yoğun biçimde çalışmaktadır.”

“İşleyebilir ve sürdürülebilir bir çözüm, sonunda Kıbrıs’ı normal ve işleyebilen bir devlet hâline getirecektir. Bu devlet yasal vatandaşlarının refah, güvenlik, karşılıklı saygı, ayırım göstermeden herkes için insan haklarının uygulanmasını sağlayacaktır.”

“Çıkmazı aşmak ve müzakerelerin başlamasını sağlamak, içte güçlü bir cephe mutlak ön şarttır. Cuma günü yapılan Ulusal Konsey toplantısının sonuçlarından memnunum. İçte ve ayrıca dışta Kıbrıs sorununda bulunulan bu kritik aşamada verilen mesajları gösteren öneriler yapılmıştır.”

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