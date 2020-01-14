Hrıstodulidis Atina’da Dendias, Miçotakis ve Pavlopulos’la bir araya geldi

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün Atina’da gerçekleştirdiği temasları çerçevesinde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Başbakan Kiriakos Miçotakis ve Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ile bir araya geldiği haber verildi.

Alithia gazetesi “Bütün Konular Atina’da Masada” başlıklı haberinde, Hristodulidis ile Dendias arasındaki görüşmede, bölgedeki son gelişmelerin ele alındığını yazdı. Haberde, Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın faaliyetlerinin koordine edildiği; aynı zamanda iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında, siyasi istişareler ve teknik işbirliğiyle ilgili bir mutabakata imza konduğu kaydedildi.

Gazeteye göre, Hristodulidis ise Dendias’la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, bölgede var olan meydan okumaların koordine edilmesi ve etkili bir şekilde ele alınmasının sağlanması için, tarafların bir sonraki hareketlerinin ele alındığını söyledi.

“Meydan okumaların var olduğu ve uluslararası hukuka itiraz edilen bir ortam içerisinde, bazı devletlerin başka devletlerin egemenlik haklarını ve uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal edebileceğini düşündüğünü” iddia eden Hristodulidis, bu sebepten ötürü iki ülkenin koordinasyonla ortak girişimlerinin oldukça kritik olduğunu belirtti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da açıklamasında, Hristodulidis’le “Türkiye’nin, Kıbrıs MEB’iyle sınırlı olmayan yasadışı faaliyetlerini ele aldıklarını” iddia ederek, Irak ve Libya’daki gelişmeleri konuştuklarını söyledi.

Açıklamasında, Kıbrıs konusundaki gelişmelere değinerek, Rum Yönetimi’nin hedefinin müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden hemen başlaması olduğunu savunan Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis, buna paralel olarak, Türkiye’nin, Kıbrıs sorununa BM kararları ve iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde bir çözüm bulunması için, bu çabaya karşılık vermesini umduklarını da ifade etti.

Hristodulidis, Kıbrıs sorununun çözümünün, Türk-Yunan ilişkileri, bölgesel meseleler ve AB-Türkiye ilişkileri açısından katalizör etkisi olacağına dair değerlendirmeye sahip olduklarını da belirtti.

Buna paralel olarak Avrupa Birliği’nin (AB) oldukça kritik bir kavşakta bulunduğuna da işaret eden Hristodulidis, AB’nin bir dizi kritik uluslararası ve bölgesel meselede takınacağı tutumun, AB’nin güvenirliği ve geleceğine karar vereceğini ileri sürdü.

Hristodulidis, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın net bir yaklaşıma sahip olduğunu ve AB’nin bugünkü meydan okumalara karşılık vermesi için, kendi rollerini oynamaya hazır olduklarını da belirtti.

Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı’nın “Lefkoşa’nın Brüksel’in Türkiye karşısındaki tutumundan ve Kıbrıs MEB’indeki provokasyonlara ilişkin olarak, şirketler ve gerçek kişiler aleyhindeki önlemler konusunun bulunduğu noktadan” memnun olup olmadığının sorulması üzerine Hristodulidis, AB tarafından Türkiye’ye doğru ve gerekli mesajların gönderilmesinin oldukça önemli olduğuna işaret etti.

Rum Yönetimi’nin Ankara’nın Avrupa perspektifini istediğini belirten Hristodulidis, Türkiye-AB ilişkisinin nasıl ilerleyeceği ve ilerleyip ilerlemeyeceğinin ise, yalnızca Türkiye’ye bağlı olduğunu ileri sürdü.

Hristodulidis, önümüzdeki hafta Brüksel’de, bu konuyla ilgili ilk görüşmenin yapılmasının planlandığını da söyledi.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Libya’daki gelişmeler konusunda ise, ateşkesin doğru bir gidişata yönelik olduğunu belirterek, bugünkü durumla ilgili sorumluluğun önemli kısmına, Türkiye’nin sahip olduğunu ileri sürdü.

Hristodulidis, AB’nin barış sürecinde daha aktif bir rol oynamasının, oldukça gerekli olduğuna da işaret etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise açıklamasında “Türkiye’nin deniz çevresinden dışlandığına dair iddiaların hiç kimseyi ikna etmediği” iddiasında bulundu.

Dendias, Atina ile Rum kesiminin girişimlerinin ve bölgedeki diğer ülkelerle işbirliklerinin, başka bir ülkeye karşı yönelmediğini de öne sürdüğü açıklamasında, uluslararası hukuka ve ülkelerin egemenlik haklarına saygı duyanların buna katılmasını beklediklerini de dile getirdi.

Türkiye’nin takındığı tutumun verimsiz ve tecritçi olduğunu iddia eden Dendias, buna paralel olarak, Türkiye ile Libya arasındaki iki memorandumun geçersiz ve asılsız olduğunu; aynı zamanda Libya ve geniş bölge açısından istikrarsızlaştırıcı bir şekilde faaliyet gösterdiklerini de öne sürdü.

Dendias, bölgedeki barışın haricinde, Yunanistan için Libya’da ertesi gün ne olacağının da oldukça önemli olduğuna işaret etti.

Dıbrıs sorununa da değinen Dendias, Yunanistan’ın, Kıbrıs sorununun BM kararları temelindeki çözümü için, her şekilde katkıda bulunmaya ve çalışmaya hazır olduğunu da ifade etti.

MİÇOTAKİS VE PAVLOPULOS’LA GÖRÜŞME

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Atina’ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında Dendias haricinde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos tarafından da kabul edildi.

Miçotakis ile Hristodulidis arasında gerçekleştirilen görüşmede, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın üçlü işbirlikleri ve bölgesel meselelerin ele alındığını yazan gazete, Miçotakis’in Hristodulidis’i kısa zaman önce ABD’ye gerçekleştirdiği ziyaret konusunda bilgilendirdiğini de belirtti.

Miçotakis ile Hristodulidis görüşmenin ardından ise açıklamada bulunmadı.

Gazeteye göre, Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis ile Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ise görüşme öncesinde yaptıkları açıklamada, Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın bölgede istikrar kapısı olarak sahip oldukları role işaret ettiler.

Haravgi’ye göre Pavlopulos açıklamasında ayrıca, Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın sabit tezlerinin egemenlik haklarının savunulması için sağlam bir cephe meydana getirdiğini de öne sürerek, Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın, gerektiği takdirde, topraklarını, sınırlarını ve MEB’lerini müdaafa edeceklerini savundu.

Haber Haravgi’de “Hristodulidis: AB’nin Güvenirliği Değerlendirilecek- Atina’da Dendias ve Pavlopulos’la Görüşme”, Politis’te “Derinlerde… Brüksel- Dikkat ve Baskıyı AB’ye Taşıyorlar”, Fileleftheros’ta ise “Diplomatik Karşı Atak- Lefkoşa ile Atina Türk Planlamalarının Alaşağı Edilmesi İçin Koordine Oluyorlar- Türkiye’ye Karşı Kalkan- Hristodulidis ile Dendias Hareketlerin Koordine Edilmesine Karar Verdi” başlıklarıyla yer aldı.