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HRİSTOFYAS’TAN ANASTASİADİS’E ÇAĞRI: “AKINCI’NIN ÖNERİSİNE CEVAP VER”

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21 Mayıs 2018 tarihli Detay Gazetesi
HRİSTOFYAS’TAN ANASTASİADİS’E ÇAĞRI: “AKINCI’NIN ÖNERİSİNE CEVAP VER”

Haravgi’nin; “Dimitris Hristofyas: İşte Hendek” başlıklı haberine göre Hristofyas, Anastasiadis’e mektup göndererek Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlayabilmesi için Guterres Çerçevesi’ni kabul etmesi yönündeki önerisine cevap vermesini istedi.

“AKINCI TEK VE BİR TANE OLAN GUTERRES ÇERÇEVESİNİ KABUL EDEREK RUM TARAFINI, ELİ BÖĞRÜNDE BIRAKTI”
Hristofyas, 16 Mayıs tarihini taşıyan ve önceki gün yayınlanan mektubunda, Akıncı’nın, Anastasiadis’ten “daha kötü durumda olmasına rağmen, federasyonu ve Kıbrıslı Türklerin kimliğini savunarak bir kez daha Erdoğan’ı ve Çavuşoğlu’nu karşısına alma cesareti gösterdiğini” savundu. Mektubunda; “Sayın Akıncı’nın, tek ve bir tane olan Guterres Çerçevesini kabul ettiğini açıkça söyleyerek bizim tarafı, eli böğründe bıraktığına inanıyorum” diyen Hristofyas, Rum tarafını da çerçeveyi kabul ettiğini söylemeye, BM Genel Sekreteri’nin, müzakerelerin Guterres Çerçevesi temelinde yeniden başlama olanaklarını araştırmak üzere danışmanını göndermeye çağrılmasını istemekle de Rum tarafını, eli böğründe bıraktığı görüşünü ortaya koydu.

“BİZİM TARAFTA İSTEKSİZLİK VAR”
Hristofyas; “Akıncı’nın onurlu, Türkiye’nin de onurlu olmadığını düşündüğüm  niyeti konusunda bizim tarafta, Guterres Çerçevesi’nin ne olduğuna dair çeşitli kurnazlıklarla ifade edilen bir isteksizlik var” ifadesini kullandı.

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