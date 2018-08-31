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HTKS: Biz taşın altındayız, siz neredesiniz?

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Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız, yayınladığı basın açıklamasıyla Ercan'da eylem yapılmayacağını duyurdu.
HTKS: Biz taşın altındayız, siz neredesiniz?

"Öncelikle, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası olarak Hükümet ile ek mesailerle ilgili yapılan yeni anlaşmayı, tüm fedakarlığın vardiya çalışanlara yüklenmesinden dolayı halen adaletli bulmadığımızı belirtmekle beraber toplumsal uzlaşı adına kabul ettiğimizi  ve Ercan’da herhangi bir eylem yapılmayacağını uçuşların normal düzeyde seyir edeceğini kamuoyuna duyururuz.

Son üç gün içerisinde, vardiya sisteminin ne olduğunu bilmeyen, ek-mesainin Devletin visyonsuzluğunun bir ıspatı değil bir ikramiye, beleşten para olduğunu düşünen, Hava Trafik Kontrol Hizmetleri hakkında en ufak bir fikri olmayan, okuduğunu bile anlayamayan bir çok kişiden oldukça ağır hakaretler ve aşağılamalar gördük. Eminiz bütün bunları bize ‘toplumsal uzlaşı’ sevdasından yaptılar. Yine de dinlemek isteyen herkese tek tek durup anlatmaya çalıştık.

Eylemlilik süresince ısrarla anlatmaya çalıştığımız; toplumun tüm kesimlerinin, sermaye gurubu da dahil herkesin eşit düzeyde bu fedakarlığı göstemesi ile ancak bir toplumsal uzlaşı yakalanabileceği ve adaletli bir sonuca varılabileceği idi. Maalesef Hükümet bu konuda sadece söylemde kalmıştır. 15 bin personeli bulunan kamu da toplumsal fedakarlık sadece sayısı bini bile bulmayan vardiya çalışanları tarafından kabul edilerek uygulanmaya başlamıştır.  

Gelinen noktada, partisi muhalefetteyken bir numaralı sistem karşıtı, partisi Hükümette iken bir numaralı devletçi ve sendika tertipleyicisi olan misyoner kalemlere, kendi döneminde işçi sınıfına kan kusturarak bir çok çalışanı işten atan R.Reagan’ı örnek vererek bizlerin de işten atılmasını talep edecek kadar şuursuzlaşan gazinoların kiralık ve ‘gazeteci’ kılığındaki kalemlerine, son olarak da bizleri “şımarıklıkla” suçlayıp ardından bu ay ki vergi ödemelerinden nasıl kurtulurum? diye hesap yapan sermaye gurubu sözcülerine sormak isteriz;

Bizler şu an Başabakan Tufan Erhürman’ın bahsetiği, hep beraber kaldırmamız gereken taşın altındayız! Sizler nerdesiniz?"

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