  • BIST 111.678
  • Altın 302,586
  • Dolar 5,9732
  • Euro 6,6886
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

HTKS, hükümeti zamlar konusunda eleştirdi

» »
Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS),hükümeti zamlar konusunda eleştirerek, hükümetin tek kalkınma planının zam olduğunu savundu.
HTKS, hükümeti zamlar konusunda eleştirdi

HTKS Başkanı Cem Kapısız yaptığı yazılı açıklamada, “Hükümete gelene kadar ‘ben ekonomiden iyi anlarım, KKTC’yi kalkındıracağım’ diyen politikacılar, bugün bir kalkındırma yöntemi olarak zamları benimsemiş, üstelik zam savunur duruma gelmiştirler” dedi.

“Yapılan son zamlarla hükümetin ekonomi alanında ne kadar başarılı olduğunu halka yeniden hatırlattığını” öne süren Kapısız, “Güçlü bir KKTC ekonomisi için, UBP-HP yönetiminin yegane planının zam yapmak olduğu anlaşılmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Mevcut yönetim anlayışından belli olduğu üzere bu hükümet çalışanın derdinden anlayabilecek bir kabiliyete sahip değildir. Dolayısıyla önümüzdeki seçim sürecinde de çalışanlardan oy istememesi gerekmekte” diyen Kapısız, halka tepkisini sandıkta göstermesi çağrısı yaptı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kanunsuz hintkeneviri tasarrufu06 Ocak 2020 Pazartesi 14:26
  • Reunite Cyprus ikinci Lefkoşa koşusunu düzenliyor06 Ocak 2020 Pazartesi 14:21
  • Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi’nin zamlara yönelik basın açıklaması: Kriz kesin mesele bedelin kime ödetileceği!06 Ocak 2020 Pazartesi 13:49
  • Sol Hareket tüm halkı eyleme çağırdı, hükümetten yapılan zam ve getirilen yeni vergilerin geri alınmasını talep etti06 Ocak 2020 Pazartesi 13:33
  • YTA Fotoğraf Gezginleri, Kıbrıs’ı adım adım geziyor.06 Ocak 2020 Pazartesi 13:18
  • Yarın “Avrupa Birliği’nde Ürün Güvenliği” konulu panel gerçekleştirilecek06 Ocak 2020 Pazartesi 13:15
  • En fazla yağış nereye düştü?06 Ocak 2020 Pazartesi 13:07
  • Yeni cezaevi personeline yönelik eğitimler başladı06 Ocak 2020 Pazartesi 12:57
  • Zamlara hayır eylemine örgütlerden destek gelmeye başladı06 Ocak 2020 Pazartesi 12:30
  • Yükseköğrenim gören ve özel durumu olan öğrencilerin desteklenmesi için Burs Tüzüğü’nde düzenlemeye gidiliyor06 Ocak 2020 Pazartesi 12:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti