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Hüdaoğlu: Akıncı’nın kararlılığı sonucu önemli kazanımlar elde ettik

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Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu BRT’de yayınlanan “Burası Önemli” programına katılarak önemli açıklamarda bulundu.
Hüdaoğlu: Akıncı’nın kararlılığı sonucu önemli kazanımlar elde ettik

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu BRT’de yayınlanan “Burası Önemli” programına katılarak önemli açıklamarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin mali kriz dikkate alınarak hazırlandığının belirten yanısıra aynı anda Cumhurbaşkanlığının fonksiyonlarının layıkı ile yerine getirilmesi için planlama yapıldığını söyledi.

Hüdaoğlu, Vakıflar Sinemasının Cumhurbaşkanlığı senfoni orkestrasının konser salonuna dönüştürülmesi için gerekli restorasyonun yapılacağını kaydetti.

Hüdaoğlu konuşmasında Senfoni Orkestrasının konserleri ve çalışmaları hakkında bilgi de verdi.

Maronit açılımı konusunda da açıklama yapan Hüdaoğlu, bu konudaki tek engelin mali sorun olduğunu kurumlar arasında uygulamaya ilişkin görüş farkı olmadığını söyledi.

Maronit açılımı kapsamında öngörülen yedibuçuk milyoın Türk lirası için hükümetin şu an için adım atmasının zor göründüğünü belirten Hüdaoğlu, Gürpınar köyünün büyük ve altyapı için daha çok sıkıntılı olduğunu ancak en azından daha az bir maliyet isteyen Karpaşa köyü için bu yıl içerisinde somut adım beklediklerini söyledi.

Hüdaoğlu Kıbrıs konusuna da değinerek Cumhurbaşkanı Akıncı’nın kararlı tutumu nedeniyle önemli kazanımlar elde edildiğini belirtti.

Hüdaoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın 3 yılda izlediği liderlik sonucu Türk tarafı kendi içinde de önemli bir birliktelik sağlamış genel anlamda bir bütün görüntü vermiştir. Türk tarafında hiçbir kesimde siyasi eşitlik ile ilgili teredüt yoktur” dedi.

Hüdaoğlu Derinya ve Aplıç kapılarının açılmasının önemli birer kazanım olduğunu da vurgulayarak, elde edilen geçiş rakamlarını kamuoyu ile paylaştı.

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