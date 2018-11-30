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Hüdaoğlu: ‘Maronitler için projeler gecikmeden tamamlansın’

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Cumhurbaşkanlığı, hükümetten, Maronit açılımı çerçevesinde hayata geçirilmesi gereken projelerin bir an önce tamamlanmasını istedi.
Hüdaoğlu: ‘Maronitler için projeler gecikmeden tamamlansın’

Cumhurbaşkanlığı, hükümetten, Maronit açılımı çerçevesinde hayata geçirilmesi gereken projelerin bir an önce tamamlanmasını istedi. Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu imzasıyla bugün ilgili bakanlıklara gönderilen yazıda, daha önce keşif raporları hazırlanan altyapı işlerine ilişkin henüz tamamlanmamış projelerin tamamlanması ve halihazırda son şekli verilmiş projelerle birlikte ilgili birimlere iletilmesi istendi.

Müsteşar Gürdal Hüdaoğlu’nun Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na ayrı ayrı iletilen yazısında, Gürpınar, Karpaşa ve Özhan köylerinin altyapı işleri için toplam 9 milyon 820 bin 891 lira, 7 kuruşluk keşif bedeli belirlediğini ve 27 Kasım 2017’de Cumhurbaşkanlığı tarafından tüm ilgili bakanlıkların ve kurumların bilgisine getirildiğini anımsattı.

Hüdaoğlu’nun yazısında, Cumhurbaşkanlığı’nda 26 Temmuz 2017’de gerçekleştirilen üst düzey toplantıda karara bağlanan ve kamuoyuna duyurulan Maronit Açılımı çerçevesinde Gürpınar, Karpaşa ve Özhan köylerinin yerleşime hazır hale getirilmesi için, planlanan çalışmaların tamamlanması istendi.

Yazıda, “Maronitlerin dönüşüne ilişkin olarak oluşturulan komiteye iletilen ve komitenin 27 Kasım 2017 tarihli Bilgi Notu’nun ekinde ilgili tüm makamlara dağıtımı yapılan Değerlendirme Raporu’nda, arazide yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu köyler için altyapı kapsamında keşif raporları ve haritaların hazırlandığı ifade edilmişti”denildi.

Hüdaoğlu’nun yazısında “Gerek Sayın Başbakan gerekse Sayın Maliye Bakanı, mali sebepler yüzünden 2018 yılı içinde Maronit Açılımı çerçevesinde herhangi bir proje için kaynak ayrılmasının mümkün görülmediği bilgisini yıl içinde değişik toplantılarda Sayın Cumhurbaşkanı’na aktarmışlardı. Fakat Sayın Maliye Bakanı 14 Kasım 2017’de Cumhurbaşkanlığı bütçesinin Meclis komitesinde görüşülmesi sırasında milletvekillerinin sorusu üzerine, proje sunulması halinde açılım çerçevesinde kaynak yaratılabileceğini dile getirmiş ve bu konuda teminat vermiştir. Sayın Bakan benzer açıklamayı daha sonra kamuoyuna da tekrarlamıştır.”ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu yazısında ayrıca, Mali kaynak yaratılmasına imkân sağladığı anlaşılan yeni koşullarda gerekli projelerin ivedilikle tamamlanması gerektiğini belirterek, bu çerçevede Maliye Bakanlığına bağlı Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun üç köyün yerleşime açılmasına ilişkin olarak projelerini ilgili yerlere iletmesi gerektiğini vurguladı.

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