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“Hukuk Çevirisinin Bağlamsal ve Metinsel Boyutu” başlıklı seminer düzenlenecek

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Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen “Dil Alanında Destek Projesi”, profesyonel çevirmenlere yönelik olarak “Hukuk Çevirisinin Bağlamsal ve Metinsel Boyutu” başlıklı seminer düzenleyecek. 
“Hukuk Çevirisinin Bağlamsal ve Metinsel Boyutu” başlıklı seminer düzenlenecek

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen “Dil Alanında Destek Projesi”, profesyonel çevirmenlere yönelik olarak “Hukuk Çevirisinin Bağlamsal ve Metinsel Boyutu” başlıklı seminer düzenleyecek. 


Proje yetkililerinden verilen bilgiye göre, 26-27 Mart tarihlerinde 10.00-14.00 saatleri arasında Lefkoşa Naci Talat Vakfı’nda gerçekleştirilecek olan 2 günlük seminer, AB’ye uyum sürecinde hukuk çevirisinin genel çerçevesini, çevirmenlerin rolünü ve hukuki metinlerin yapısını merkeze alacak.


Seminerler, projenin Takım Lideri ve Dil Uzmanı Sezin Tekin Özsakınç ve Hukuk Uzmanı Gülün Egeli tarafından verilecek. 


Fiziksel olarak düzenlenecek etkinliğin ilk gününde AB’nin kurumsal yapısı, AB hukukunun kaynakları ve çevirmenlerin AB müktesebatının yerel mevzuatlara aktarılmasında rolü üzerinde durulacak. 


İkinci gün ise mevzuat hazırlama süreci, hukuki metinlerin yapısı ve dili hakkında ayrıntılı sunumlar yapılacak. Pratik örneklere de yer verilecek olan seminer etkileşimli bir şekilde gerçekleşecek.


“Hukuk Çevirisinin Bağlamsal ve Metinsel Boyutu” başlıklı seminere, Türkçe-İngilizce dillerinde yazılı çeviri deneyimi olan çevirmenler veya üniversitelerin Mütercim-Tercümanlık/Çeviribilim bölümü mezunları başvurabilecek.


Seminere kaydolmak için perşembe günü saat 18.00’e kadar erdim.tuerkmen@bseurope.com adresine e-posta gönderilebileceği bildirildi.

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