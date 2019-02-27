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Hukuk, siyasi işler ve dışilişkiler komitesi toplandı

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Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına davetli olarak Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Vicdani Ret İnisiyatifi’nden temsilciler katıldı.
Hukuk, siyasi işler ve dışilişkiler komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün toplandı. 

Komite gündeminde bulunan “Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyeliğine Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesi”, “Sayıştay Üyeliğine Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesi”, “Boşalan Yayın Yüksek Kurulu Üyeliğine Yapılan Başvurunun Değerlendirilmesi” ve “Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, “Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyeliğine Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesi”ni, “Sayıştay Üyeliğine Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesi” ve “Boşalan Yayın Yüksek Kurulu Üyeliğine Yapılan Başvurunun Değerlendirilmesi”ni ele alarak görüştü ve başvuranların yasada aranan niteliklere haiz olduğunu tespit ederek üç konuyu da oy birliğiyle onayladı.

Bu konuların ardından Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, bir diğer gündem maddesi olan “Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nin genel görüşmesine devam etti ve komite toplantısına davetli olarak katılan konukları dinledi. Komite, Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına davetli olarak Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Vicdani Ret İnisiyatifi’nden temsilciler katıldı.

ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI AVUKATLARI DA KATILDI

Komite toplantısına ayrıca Avrupa Yehova Şahitleri Temsil Heyeti’nden Uluslararası İnsan Hakları Avukatları Shane H. Brady ve Brace Anthony davetli olarak katılarak dünyadan örnekler vererek konuyu detaylandırdı ve komite üyelerinin sorularını cevapladı.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkanı Doğuş Derya, UBP Milletvekili Komite Başkan Vekili İzlem Gürçağ Altuğra, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Erek Çağatay, HP Milletvekili Jale Refik Rogers, UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu ve UBP Milletvekili Yasemi Öztürk katıldı. Toplantıda ayrıca UBP Miletvekili Özdemir Berova da yer aldı.

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