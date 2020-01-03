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Hükümet, hazırlanan Anayasa değişikliği önerisini Meclis’e sundu

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Hükümet, hazırladığı anayasa değişiklik önerisini Meclis’e sundu.
Hükümet, hazırlanan Anayasa değişikliği önerisini Meclis’e sundu

Değişiklik, Yüksek Mahkeme’deki yargıç sayısının 8’den 16’ya yükseltilmesini ve yargının daha sağlıklı ve hızlı hizmet etmesini öngörüyor. Değişiklikle Yüksek Mahkeme Yargıçlarının mecburi emeklilik yaşı 65’ten 68’e; alt mahkeme yargıçlarınınki ise 60’tan 65’e yükselecek. Ayrıca Anayasa Mahkemesi’ne Adli ve İdari Yargı Mahkemeleri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarının kesin karara bağlama yetkisi verilerek uygulamadaki bir eksikliğin giderilmesi hedefleniyor.

Başbakan Ersin Tatar, yazılı açıklamasında, yargıda yaşanan tıkanıklık ve sıkıntıların aşılması yanında mevcut durumun iyileştirilmesi için anayasa değişikliğinin kaçınılmaz olduğunu tespit ettiklerini ve değişiklik yapılabilmesine olanak sağlamak üzere çalışmalar yaparak hazırlanan anayasa değişiklik önerisini Meclis’e sunduklarını duyurdu.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Başbakan Tatar’ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Hükümetimiz, yargıda yaşanan tıkanıklık ve sıkıntıların aşılması yanında mevcut durumunun iyileştirilmesi için anayasa değişikliğinin kaçınılmaz olduğunu tespit etmiş ve bu konuda değişiklik yapılabilmesine olanak sağlamak üzere çalışmalar yaparak hazırlanan anayasa değişiklik önerisini  Meclis’e sunmuştur. 

Bilindiği üzere KKTC Anayasası, Yüksek Mahkeme’yi bir başkan ve yedi üye toplam sekiz yargıç ile sınırlandırmıştır. 1985’ten günümüze geçen zamanda artan iş yükü dikkate alındığında Anayasa Mahkemesi, Yüksek İdare Mahkemesi, Yargıtay, Yüksek Adliye Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu ve yasaların yetkili kıldığı diğer alanlarda görev yapan Yüksek Mahkeme Yargıçlarının sayısında anayasal engel bulunduğundan dolayı artış yapılamamaktadır. Bu nedenle Yargıçların özverili çalışmalarına rağmen arzu edilmeyen gecikmeler yaşanmakta ve adaletin seyri arzu edilen biçimde yürütülememektedir. Adalet sistemimizi yavaşlatan ve sıkıntıya sokan bu durumdan dolayı Anayasal değişiklik yapılması artık kaçınılmaz olmuştur.  Bu ihtiyaçtan hareketle Anayasa’da değişiklik yapılarak Yüksek Mahkeme Yargıçlarının sayısının bir başkan ve en çok on altı üye olarak artırılması ve yargının daha sağlıklı ve hızlı hizmet etmesi hedeflenmektedir.

MECBURİ EMEKLİLİK YAŞI 65’TEN 68’E VE 60’TAN 65’E... ANAYASA MAHKEMESİ’NE YENİ YETKİ

Yüksek Mahkeme Yargıçlarının sayısının artacağı dikkate alınarak Alt Mahkemeden Yüksek Mahkemeye daha yumuşak geçiş yapılmasını sağlayabilmek için gerek Yüksek Mahkeme Yargıçlarının gerekse Alt Mahkemede görev yapan Yargıçların mecburi emeklilik yaşlarının artırılmasının uygun olacağı bu nedenle Yüksek Mahkeme Yargıçlarının mecburi emeklilik yaşlarının 65’ten 68’e, Alt Mahkeme Yargıçlarının ise 60’tan 65’e yükseltilmesi öngörülmüştür. Yapılacak değişiklikle Anayasa Mahkemesi’ne Adli ve İdari Yargı Mahkemeleri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarının kesin karara bağlama yetkisi verilerek uygulamadaki bir eksikliğin giderilmesi hedeflenmiştir.”

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