Hükümet ile Hayvan üreticileri uzlaşamadı!

Hükümet, eylemdeki hayvan üreticileri ile bugün 5 saat görüşerek önerilerini değerlendirdi…

Toplantıda taraflar uzlaşı sağlayamadı. Başbakan Tufan Erhürman’ın başkanlığında Başbakanlıkta gerçekleştirilen toplantıya Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de katıldı.

Arpa fiyatlarının düşürülmesi ve süt fiyatlarının yeniden düzenlenmesi talebiyle dün Lefkoşa’da araçlı eylem başlatan Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği bugün de eylemlerini Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde sürdürdü.