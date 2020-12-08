  • BIST 1.345
  • Altın 467,984
  • Dolar 7,8009
  • Euro 9,4621
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 14 yeni vaka!

Hükümet Kurma Çalışmaları Devam Ediyor... Kabinenin Öğleden Sonra Sunulması Bekleniyor

» »
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner başkanlığında üç ortaklı koalisyon hükümeti kurulması için çalışmalar devam ediyor.
Hükümet Kurma Çalışmaları Devam Ediyor... Kabinenin Öğleden Sonra Sunulması Bekleniyor

Çalışmaların bugün tamamlanması ve öğleden sonra kabinenin kesinleşmesi hedefleniyor. Koalisyonda UBP’yle birlikte Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yer alacak.

UBP-DP-YDP koalisyonu çalışmaları kapsamında partiler, yetkili organlarından onay aldıktan sonra Bakanlar Kurulu listesinin bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunulması bekleniyor.

TAK muhabirinin elde ettiği bilgiye göre, UBP bugün saat 14.00’te Merkez Yönetim Kurulu’nu, saat 15.00’te de Parti Meclisi’ni toplayarak DP ve YDP ile birlikte üçlü bir koalisyon hükümeti kurmak için onay alacak.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, dün Merkez Yönetim Kurulu toplantılarının yapıldığını bugün de saat 15.00’te Parti Meclisi’ni toplayarak karar üreteceklerini kaydetti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise parti yetkili organlarından hükümet kurma çalışmaları için gerekli yetkiyi aldıklarını dile getirdi.

HP’nin koalisyondan çekildiğini açıklaması ve UBP-HP koalisyon hükümetinin Başbakanı Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yaşanan boşluk üzerine bir süredir yeni bir hükümet oluşumu için çalışmalar devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Tatar ilk olarak 7 Kasım’da UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’e 21 Kasım’da ise CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a hükümeti kurma görevini vermiş ancak her ikisi de kabine oluşturamadığı için görevi iade etmişti.

Hükümet kurma görevinin dün ikinci kez UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’e verilmesinin ardından DP ve YDP başkanlarıyla görüşen Saner, yeni bir hükümet oluşumu için son aşamaya geldiklerini açıklamıştı.

Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle 49 milletvekiline düşen Cumhuriyet Meclisi’nde UBP 20, DP 3, YDP ise 2 milletvekiliyle temsil ediliyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Covid-19 Tedavisi Gören 83 Yaşındaki Zekiye Dögen Yaşamını Yitirdi08 Aralık 2020 Salı 11:57
  • Son Dakika Haberi: KKTC'de CORONA'dan Ölüm!08 Aralık 2020 Salı 11:53
  • “Passex” Tatbikatı İcra Edildi08 Aralık 2020 Salı 11:34
  • Erhürman: Bu riski almadık ve topluma bu güvensizliği yaşatmadık08 Aralık 2020 Salı 11:29
  • UBP-DP-YDP Tamam.. İşte yeni Bakanlar ...08 Aralık 2020 Salı 11:12
  • Cumhurbaşkanı Tatar: “Öğrencilerin Gelmesi Ve Yüz Yüze Eğitim İçin Ciddi Çalışma Yapılmalı”08 Aralık 2020 Salı 10:58
  • TATAR: “Maraş İle İlgili Tapuların Geçerliliği Vakıflar İdaresi’nin Arşivinde Ortaya Çıktı”08 Aralık 2020 Salı 10:40
  • TATAR: “’Denktaş Okulundan Yetişme’ Nitelendirmesi Bir Onurdur”08 Aralık 2020 Salı 10:28
  • Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’la Telefonda Görüştü08 Aralık 2020 Salı 10:16
  • dETAY Bugün Ne Manşet Attı? ( 8 Aralık 2020 Salı )08 Aralık 2020 Salı 08:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti