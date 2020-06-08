“Hükümet sektör için net kararla almazsa araçlı eylemi süresiz devam ettireceğiz”

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği’nin (KAR-İŞ) Meclis önündeki eylemi sürüyor. Eylemciler, hükümetin bir an önce sektör için net kararlar almasını ve sektörün süreci en az zararla atlatıp hayatta kalabilmesini istiyor. Eylemciler, hükümet adım atmazsa eylemi süresiz devam ettirme kararlılığını ifade etti.

KAR-İŞ Basın Sözcüsü Zekai Gece burada okuduğu basın açıklamasında covid-19 pandemi sürecinde taşımacılığın en fazla yara alan sektörlerden olduğunu belirterek, hükümete sundukları taleplerin reddedildiğini söyledi.

Gece, önerilen bazı açılımlar konusunda ise Bakanlar Kurulu’nca herhangi bir kaynak aktarımı yapılmadığını ifade etti.

Bugünden itibaren toplu taşımaya başlanmasının teknik olarak mümkün olmadığını söyleyen Gece, sektörün sorunları reel anlamda giderilmedikçe kamuya hizmet vermelerinin imkansız olduğunu, dolayısıyla bugünden itibaren araçlarla başlattıkları eylemi süresiz devam ettireceklerini belirtti.

KAR-İŞ’in toplu ulaşım için sunduğu 12 maddelik öneriler arasında “Pandemi sebebiyle çalışamayan emekçi ve işletmecilerin 1 Eylül tarihine kadar ihtiyat sandığı ve sosyal sigorta primlerinin hükümet tarafından yatırılması, amortisman, bakım, parça masraflarının hibe olarak verilmesi. İşletmelerin 2020 yılı gelir ve vergiden; T izinli araçların 1 yıl seyrüsefer muayene ve T izni yenileme harçlarından muaf tutulması” yer alıyor.

KAR-İŞ Basın Sözcüsü Zekai Gece, yolcu taşıma tarifesinde fiyat artışlarını minimuma indirebilmek adına sektöre akaryakıtın fonsuz verilmesi, turizmde çalışanların açılacağı tarihe kadar sosyal haklarının hükümet tarafından karşılanması taleplerini dile getirdi.

Gece taleplerini şöyle sıraladı:

“1 yıl ödemesiz 5 yıl vadeli faiz oranı tam katkı paylarıyla birlikte yüzde 4’ü geçmeyecek şekilde kredi imkanının sağlanması, sektörün TL kredilerinin düşük faiz oranı ile yeniden yapılandırılması, döviz kredilerinin TL’ye çevrilip düşük faiz oranı ile yeniden yapılandırılması, yeni T işletme izinlerinin verilmesinin dondurulması, tek başına sektörün açılmasının düzenlemeler yapılana kadar rafa kaldırılması, şirketleşmenin öngörüldüğü toplu taşımacılığın devlet güvencesi altına alınması.”

Gece, hükümeti bir an önce sektör için net kararlar almaya, sektörün bu süreci en az zararla atlatıp hayatta kalabilmesi adına gerekli çalışmaları yapmaya davet etti.