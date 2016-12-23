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"Hükumetten yanıt bekliyorum"

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"Hükumetten yanıt bekliyorum"
TDP Genel Sekreteri Asım İdris, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklamada, Türkiye Elektrik Mühendisleri Odası’nın kış saati uygulamasıyla ilgili gerçekleştirdiği açıklamayı işaret ederek, KKTC'deki elektrik tüketimi konusunda açıklama istedi.

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

Ülkedeki saat karmaşası her geçen gün artmaya devam ediyor.

Okul ve dairelerdeki mesai saatlerinin değişmesi ardından tek problemin mesai saati değişimi olmadığı anlaşıldı.

Türkiye Elektrik Mühendisleri Odası’nın gerçekleştirdiği araştırmada, kış saati uygulamasının kaldırılması sonrası, elektrik üretiminin %6,5 oranında arttığı tespit edildi.

Konuyla ilgili olarak KKTC’de de aynen Türkiye’deki gibi elektrik kullanımının artmasına ilişkin bir açıklama beklediğini belirten TDP Genel Sekreteri Asım İdris, “Hükümetten yanıt bekliyorum” dedi.

EL-SEN’in de konuyla ilgili halkı aydınlatabileceğini belirten İdris, “Daha az elektirik mi tükkettik yoksa daha mı çok? ELSEN’de toplumu bu konuda aydınlatabilir” dedi.

İdris sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kış saatlerine geçilmemesi sonucu Türkiye Elektik Mühendileri Odası elektirik üretiminin %6,5 arttığını açıkladı.”

KKTC’de durum nedir acaba?

Bu uygulama ile elektirik tüketiminde nasıl bir değişiklik oldu çok merak ediyorum.

Daha az elektirik mi tükkettik yoksa daha mı çok?

Hükümetten yanıt bekliyorum?

ELSEN’de toplumu bu konuda aydınlatabilir.

Yaşadığımız sıkıntıların kaynağını bilmek toplumunda hakkı olduğunu düşünüyorum. Yaşanan kaos ortamının nedenini, verilen canların ne uğruna verildiğini ve halen hastahanede yatan gençlerin ne uğruna bu acıları çektiklerini bilmek istiyorum.

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