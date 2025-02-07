  • BIST 9911.97
  • Altın 3307.23
  • Dolar 35.9789
  • Euro 37.3465
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAABD'nin Gazze'de "yönetimi devralacağı" açıklamaları dünyada şaşkınlık yarattı

HÜR-İŞ asgari ücreti Yüksek Mahkemeye taşıdı

» »
Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) asgari ücret artışının ülke koşullarına göre belirlenmediği ve çalışanları açlığa mahkûm edeceğini savunarak Yüksek İdare Mahkemesine (YİM) başvurdu.
HÜR-İŞ asgari ücreti Yüksek Mahkemeye taşıdı

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) asgari ücret artışının ülke koşullarına göre belirlenmediği ve çalışanları açlığa mahkûm edeceğini savunarak Yüksek İdare Mahkemesine (YİM) başvurdu.

HÜR-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu, konuyla ilgili Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde basın açıklaması yaptı.

Serdaroğlu, asgari ücrete yapılan yüzde 7,5’lik artışın yasal olmadığını ve asgari ücretle geçimini sağlayanların haklarının kısıtlanmış olduğunu söyledi.

Asgari ücretin yasasının belirlenme esaslarını belirttiğini fakat bunun idarece yanlış yorumlandığını kaydeden Serdaroğlu hayat pahalılığının (HP) yüzde 11,12 olduğunu hatırlatarak, masaya oturulduğu zaman önce 11,12’nin hesaplanması ve daha sonra tarafların taleplerinin görüşülüp rakamın belirlenmesi gerektiğini fakat bunun yapılmadığını ifade etti.

Hayat pahalılığının sürekli artışı karşısında hükümetlerin bunu maaşlara yansıtmama gibi bir durumunun olamayacağını aktaran Serdaroğlu, yüzde 7,5 şeklinde açıklanan artışla dar gelirli çalışanların aç kalmasına göz yumamayacaklarını söyledi.

Çalışma Bakanı Gardiyanoğlu’na herhangi bir televizyon programında karşılıklı tartışma çağrısı yapan Serdaroğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında Bakanlık Müsteşarının HP rakamını hiç dikkate almayarak yüzde 5’le başlayıp taraflar arasında orta yolu bulmaya çalıştığını anlattı.

Serdaroğlu, açlık sınırı, yoksulluk sınırı, geçim endeksi gibi olguların değerlendirilerek hesaplanması gereken asgari ücretin “pazarda mal satıyormuşçasına” belirlenemeyeceğini söyleyerek, artık yapılacak son şey olarak mahkemeye başvurduklarını, aksi takdirde masanın hiçbir itibarının kalmayacağını, işçi temsilcilerinin de orada olmasının anlamsızlaşacağını aktardı.

Her ülkenin asgari ücretinin o ülkedeki koşullar dikkate alınarak belirlendiğini ifade eden Serdaroğlu, euro veya herhangi bir döviz cinsinden hesap yapılmasının anlamsız olduğunu, ülke koşullarının ve alım gücünün iyileştirilmesi gerektiğini, eğer kötü durumda veya bu ücreti ödeyemeyecek işletme veya işverenler varsa bunların da sorununun kendinden mi, yoksa ülke koşullarından mı kaynaklı olduğunun belirlenmesi ve tespit edilmesi gerektiğini vurguladı.

Aşçıoğulları

Avukat Şefik Aşçıoğulları da, asgari ücretin tarafların tüm verileri ortaya koyarak bir rakam üzerinde uzlaşmasıyla belirlenmediğini kaydetti ve hukuka uygun bir devlet anlayışıyla soruna çözüm arayışına gideceklerini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kokain satıcısı cezaevine gönderildi07 Şubat 2025 Cuma 13:26
  • 45 hayvanın kulak numaraları 8 farklı köydeki kişilere ait!07 Şubat 2025 Cuma 13:12
  • Hasan Tatlıyay'ın ölüm nedeni belirlendi...07 Şubat 2025 Cuma 12:58
  • Simon Aykut’un duruşma süreci 26 Mart’ta başlıyor07 Şubat 2025 Cuma 12:32
  • Güney’den sonra Kuzey de tehdit altında su kaynakları için acil plan şart!07 Şubat 2025 Cuma 12:15
  • 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 27 bin 987 TL07 Şubat 2025 Cuma 10:58
  • Dinçyürek: Ambulans Filosunu Güçlendirmeye Devam Ediyoruz07 Şubat 2025 Cuma 10:49
  • Dikkat! İki saatlik elektrik kesintisi07 Şubat 2025 Cuma 10:35
  • Nadir'in sağlık durumu.... Aileden yeni açıklama07 Şubat 2025 Cuma 10:32
  • Sanayi Odası: Yabancı işçi getirme yetkisi yeniden odalara verilmeli06 Şubat 2025 Perşembe 16:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti