Hür-İş, BRTK’nın 55. yaşını kutladı

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş), mesaj yayımlayarak Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) 55. yaşını kutladı.
Genel Sekreter Ali Yeltekin’in kutlama mesajı şöyle:
“Hür-İş Federasyonumuza bağlı Bay-Sen sendikamızın örgütlü olduğu Bayrak Radyo Televizyon Kurumu bugün 55 yaşında.
Kıbrıs Türkü’nün milli mücadele yıllarında dünyaya sesimizi duyuran BRTK Kıbrıs Türkü’nün radyo-televizyon alanında öncüsü, bayrağı ilk taşıyanı olmuştur.
Bugün BRTK’nın sorunları olmasının yanında çalışanların büyük bir özveri ile gerçekleştirdiği hizmetlerden dolayı BRTK ve çalışanlarını Hür-İş Federasyonu ve bağlı sendikaları olarak kutlarız.”
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