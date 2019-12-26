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Hür-İş: “İvedi olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonunu Toplayın”

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Hür-İş Başkan Vekili ve Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’na, “ivedi olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonunu toplantıya çağırarak asgari ücreti belirleme” çağrısında bulundu.
Hür-İş: “İvedi olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonunu Toplayın”

Yazılı açıklama yapan Serdaroğlu, 12 Aralık tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’na 2020 yılı asgari ücretinin tespit edilmesi için bir talep de bulunulduğunu belirterek,  geçmişte tespit edilen asgari ücretlerin, genel açlık sınırının üstüne çıkmadığını kaydetti.

Serdaroğlu, “Geçtiğimiz son 2(iki) yıl, Türk Lirası yabancı para birimlerine karşı değer kaybetmiş, pahalılık artmış, enflasyon yükselmiş, hatta kullanmakta olduğumuz Türk Lirası gizli olarak devalüe edilmiş oldu. Tabii ki asgari ücret tespit kriterleri, insanlarımızın hayat tarzını daha dengeli temel ihtiyaçlarını iyi bir düzeyde karşılayabilmesi için yeterli olmadığından daha başlangıçta bile tespit edilen ücret asgari ücret değil, sefalet ücreti diye anılmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Ülkede çalışanların büyük bir kısmının asgari ücretle çalıştığına işaret eden Serdaroğlu, asgari ücretlilerin iyi bir hayat düzeyi kurmaları ve ülkenin hayat şartlarına uyabilmeleri için anlamlı bir asgari ücretin tespit edilmesi gerektiğini vurguladı.

Serdaroğlu, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı çağrımıza yasal süreç içinde cevap vermediğinden dolayı üzgün olduğumuzu belirtir, çok ivedi olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonunu toplamasını istiyoruz” dedi.

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