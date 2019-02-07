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Hür-İş, özel sektörde sendikalaşma konusunda Çalışma Bakanı Çeler’e destek belirtti

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Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) özel sektörde sendikalaşma çalışmaları konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’e destek belirtti.
Hür-İş, özel sektörde sendikalaşma konusunda Çalışma Bakanı Çeler’e destek belirtti

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) özel sektörde sendikalaşma çalışmaları konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’e destek belirtti.

Konuyla ilgili Hür-İş’ten yapılan yazılı açıklamada, bu çalışmaların bazı kesimleri rahatsız ettiği kaydedildi.

Özel sektörde sendikalaşmadan hem işçinin, hem işverenin, hem de devlet kurumlarının karlı çıkacağı belirtilen açıklamada, Çeler’e bu yöndeki çalışmalarında destek belirtildi.

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