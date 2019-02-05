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Hür-İş, Sendikal Platform’u kınadı

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Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Çaluda, Türkiye'ye yönelik asılsız iddialarda bulunduğu eleştirisi yaptığı Sendikal Platform’u kınadı.
Hür-İş, Sendikal Platform’u kınadı

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Çaluda, Türkiye'ye yönelik asılsız iddialarda bulunduğu eleştirisi yaptığı Sendikal Platform’u kınadı.

Çaluda, herkesi, gerçekleri çarpıtmamaya, Kıbrıs Türkü için hayati önem taşıyan Türkiye ile ilişkilere özen göstermeye ve zarar vermekten kaçınmaya çağırdı.

Hür-İş Başkanı Ahmet Çaluda, yazılı açıklamasında, “Türkiye, Kıbrıs Türkü’ne sahip çıkmasa, Kıbrıs çoktan Yunan olacaktı ve Kıbrıs Türkü de azınlık durumuna düşecekti” ifadelerini kullandı.

Bunu bilmeyen, anlamayan, takdir edemeyen Kıbrıs Türkü olmadığını kaydeden Çaluda, “Türkiye Kıbrıs Türklerini asimile etmedi. Tam tersine asimile edilmekten, katliam çukurlarına gömülmekten kurtardı. Türkiye, Sendikal Platform’un iddia ettiği gibi Kıbrıs'ta işgalci değildir. Kıbrıs'taki iki halk arasında bir çatışma olmuyorsa, bunun yegane sağlayıcısı ve güvencesidir” dedi.

Çaluda, Türkiye’nin garantör ülke olarak bulunduğunu belirterek Hür-İş’in, Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin devamını şart olarak gördüklerini vurguladı.

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