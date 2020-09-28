HÜR-İŞ:Asgari ücret tespit komisyonu toplansın

HÜR-İŞ:Hür-İş Federasyonu olarak yeni asgari ücretin belirlenmesi için resmen toplantı çağrısı yaptığımızı kamuoyuna duyururuz

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU’NA TOPLANTI ÇAĞRISI…

Özel sektör çalışanlarının açlık sınırının altında yaşadığı, yeni zamlar ve dövizdeki yükselişin artarak devam ettiği günümüzde asgari ücretle çalışanlar aldıkları ücretle temel ihtiyaç maddelerini dahi karşılayamaz duruma gelmişlerdir.

Hür-İş Federasyonu olarak bu duruma son vermek ve çalışanların emeğinin karşılığını almasını sağlamak temel sorumluluğumuzdur.

Bu nedenle 22/1975 sayılı Asgari Ücret Yasası’nın 8. Maddesi’ne göre çalışanları Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nda temsil eden Hür-İş Federasyonu olarak yeni asgari ücretin belirlenmesi için resmen toplantı çağrısı yaptığımızı kamuoyuna duyururuz…