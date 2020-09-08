  • BIST 1.096
  • Altın 463,968
  • Dolar 7,4643
  • Euro 8,8194
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAPilli:1811 test, 26 pozitif vaka, 3 kişi taburcu

İçişleri Bakanlığı: “Merkezi Cezaevi’nde açık görüşler 7 gün süreyle durduruldu

» »
İçişleri Bakanlığı: “Merkezi Cezaevi’nde açık görüşler 7 gün süreyle durduruldu, avukat görüşmeleri tedbirler çerçevesinde devam edecek”
İçişleri Bakanlığı: “Merkezi Cezaevi’nde açık görüşler 7 gün süreyle durduruldu

İçişleri Bakanlığı, son yaşanan gelişmeler ışığında sağlığın korunması ve yerel bulaş kontrolünün sağlanmasına kadar Merkezi Cezaevi’nde açık görüşlerin ilk etapta 7 gün süreyle durdurulduğunu, Mahkemelerde davaları devam edenler için ise avukat görüşmelerinin tedbirler çerçevesinde devam edeceğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Merkezi Cezaevi’nde alınan tedbirler sayesinde tutuklu, mahkumlar ve cezaevi personeli arasında Covid-19 vakasına rastlanmadığı belirtildi.

Açıklamada, Merkezi Cezaevi idarecilerinin rutin olarak hijyen ve dezenfekte çalışmalarını yürütmekte olduğu, Cezaevine girişlerde ateş ölçümlerinin yanısıra cezaevi personelinin tedbirlerin uygulanmasında titizlik ve ciddiyetle çalışılmakta olunduğu belirtildi.
 
Dünyayı tehdit eden Covid-19 salgını ile mücadelede İçişleri Bakanlığı’nın kontrollü olarak tutuklu ve mahkum haklarını göz önünde tutarak sağlığın korunması amacıyla sürecin seyrine göre gerekli adımları atmakta olduğu kaydedildi.  

AÇIK GÖRÜŞLER İLK ETAPTA 7 GÜN SÜREYLE DURDURULDU

Bu bağlamda da son yaşanan gelişmeler ışığında sağlığın korunması ve yerel bulaş kontrolünün sağlanmasına kadar açık görüşlerin ilk etapta 7 gün süreyle durdurulduğu kaydedilen açıklamada, Mahkemelerde davaları devam edenler için avukat görüşmeleri tedbirler çerçevesinde devam edeceği belirtildi.

BEYARMUDU BÖLGESİNDEN BİR GARDİYAN GARANTİNADA... 7. GÜN PCR TESTİ DE NEGATİF 

Ülkede yaşanan yerel bulaş riskinden kaynaklı cezaevinde çalışan ve riskli bölgelerden biri olan Beyarmudu bölgesinde ikamet eden bir gardiyanın PCR testinin yapıldığı ve 7. Gün testinin de negatif olarak kesinleşmiş olmasına rağmen hiçbir riske mahal vermemek için karantina sürecini tamamlamasın beklendiği kaydedildi. 

İçişleri Bakanlığı olarak halk sağlığının korunması yönünde her zaman sağlık uzmanlarının öneri ve görüşlerine uygun şekilde tüm tedbirlerin özellikle de merkezi cezaevinde ilk günden itibaren çok dikkatli ve titiz şekilde uygulandığı vurgulandı. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cezaevinde tutuklu / mahkum olarak bulunan insanlarımızın aileleri de alınan tedbirler, yakınlarının sağlığı konusunda müsterih olsunlar. Cezaevinde gerekli her türlü tedbir alınmıştır.  Bu konuda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi saygılarımızla rica eder, Merkezi Cezaevinde sağlık tedbirleri açısından bir sıkıntımız olmadığını tüm kamuoyuna bildiririz.”

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa'da Kayıp Şahıs "Bui Chi LINH" 5 Gündür Bulunamadı08 Eylül 2020 Salı 10:47
  • Sürücülerin Dikkatine!08 Eylül 2020 Salı 10:23
  • Mağusa'da uyuşturucu, 5 tutuklu08 Eylül 2020 Salı 10:21
  • Akdoğan Belediyesi çocuk parklarını kapattı08 Eylül 2020 Salı 10:08
  • Sağlık Bakanı Pilli, Pandemi Hastanesi Şantiyesindeki İş Kazasıyla İlgili Açıklama Yaptı08 Eylül 2020 Salı 09:44
  • Kritik Bakanlar Kurulu toplantısı 09.30'da...08 Eylül 2020 Salı 09:28
  • Bakanlar Kurulu Bugün Olağanüstü Toplanacak08 Eylül 2020 Salı 09:18
  • Pandemi Hastanesi İnşaat Alanı'nda Çalışırken Kamyonun Altında Kalarak Yaşamını Yitirdi08 Eylül 2020 Salı 08:59
  • HP Genel Sekreteri Rogers: “Yerel vakalar buzdağının görünen kısmı"08 Eylül 2020 Salı 08:52
  • Son Dakika Haberi: Dün akşam 19'dan şu ana kadar 15 yeni Covid -19 vakası08 Eylül 2020 Salı 08:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti