İçişleri Bakanlığı’nda iki ayrı protokol imzalandı

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ülkemizde resmi temaslarda bulunuyor.Konuk Bakan temasları çerçevesinde ilk olarak mevkidaşı Ayşegül Baybars’ı ziyaret etti.

Ziyarette ön planda olan terör ile mücadele ve suçların önlenmesiydi. Ziyaretin sonunda iki ayrı protokol imzalandı. Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, “terör örgütleriyle amansız bir mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini” söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında ilişkilerin önemine dikkat çeken Süleyman Soylu, iki ülkenin teröre karşı işbirliğinin gerekliliğinin altını çizdi.

Soylu, “Bir yerde sıkıştırdığımız zaman başka bir yerde hayat bulmaya çalışan terör örgütleri, tüm dünyayı da canından bezdiren bir vaka ve küresel terörizmdir” dedi.

“Terörizm ile mücadele etmek durumundayız. Özellikle coğrafyamızda PKK, PYD, DEAŞ ve FETÖ var. Amansız mücadele ortaklaşa sürdürülmeli” diye konuşan Soylu, FETÖ, PKK, DEAŞ ve PYD’ye fırsat verilmemesi gerektiğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da Soylu’yu KKTC’de ağırlamaktan mutlu olduklarını belirtti ve “Sayın Soylu’nun katkıları çok değerlidir” dedi.

Daha sonra iki Bakan iki ayrı protokole imza koydu.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars protokollerin imzalanmasından önce yaptığı açıklamada “Suçların önlenmesinde, ülkeye giriş çıkışlarda sakıncalı kişilerin tespit edilmesinde uluslararası göç ile mücadelede ciddi anlamda adım atacağımız ve bu konudaki hem teknik, hem idari hem de adli işbirliği yapacağımız iki protokol imzalayacağız” dedi.

Bakan Baybars imzalanacak protokollerin ülkenin güvenliği açısından çok önemli olduğunu kaydetti.