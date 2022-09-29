İçişleri Bakanlığı’ndan önemli duyuru

İçişleri Bakanlığı Özel Güvenlik Hizmetleri Yasası kapsamında görev yapacak güvenlik elemanlarının, yasa gereği almaları gereken “Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma Belgeleri” için polis okulunun yapacağı eğitimler, 10 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

Özel Güvenlik Hizmetleri Yasası kapsamında görev yapacak güvenlik elemanlarının, yasa gereği almaları gereken “Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma Belgeleri” için polis okulunun yapacağı eğitimler, 10 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Özel Güvenlik Eğitimine katılmak isteyen kişilerin, İçişleri Bakanlığı resmi web sitesinden (https://icisleri.gov.ct.tr/) tedarik edecekleri başvuru formunu doğru ve eksiksiz şekilde doldurarak, forumda belirtilen evraklar ile birlikte İçişleri Bakanlığı Özel Güvenlik Birimine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Belgeler:

1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik kartı fotokopisi.

2) Lise veya dengi bir okuldan mezun olduğunu belgeleyen diploma veya diploma yerine geçen belge.

3) Polisten alınacak güncell sabıka kayıt belgesi.

4) Erkekler için Yurt ödevini yerine getirdiğini veya yurt ödevini yerine getirmiş sayıldığını gösteren belge.

5) Görevin yapılmasına engel bir bedensel veya ruhsal rahatsızlığı bulunmadığına dair sağlık raporu.

7) Eğitim ücreti makbuzu ( Bakanlıktan alınacak).