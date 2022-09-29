  • BIST 3.174,18
  • Altın 981.936
  • Dolar 18.542
  • Euro 17.9746
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAYarasalarda aşılara dirençli yeni koronavirüs: Khosta-2

İçişleri Bakanlığı’ndan önemli duyuru

» »
İçişleri Bakanlığı Özel Güvenlik Hizmetleri Yasası kapsamında görev yapacak güvenlik elemanlarının, yasa gereği almaları gereken “Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma Belgeleri” için polis okulunun yapacağı eğitimler, 10 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı’ndan önemli duyuru

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

Özel Güvenlik Hizmetleri Yasası  kapsamında  görev yapacak güvenlik elemanlarının, yasa gereği almaları gereken “Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma Belgeleri” için polis okulunun yapacağı eğitimler, 10 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Özel Güvenlik Eğitimine katılmak isteyen kişilerin, İçişleri Bakanlığı resmi web sitesinden (https://icisleri.gov.ct.tr/) tedarik edecekleri  başvuru formunu doğru ve eksiksiz şekilde doldurarak, forumda belirtilen evraklar ile birlikte İçişleri Bakanlığı Özel Güvenlik Birimine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Belgeler:

 1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik kartı fotokopisi.

2) Lise veya dengi bir okuldan mezun olduğunu belgeleyen diploma veya diploma yerine geçen belge.

3) Polisten alınacak güncell sabıka kayıt belgesi.

4) Erkekler için Yurt ödevini yerine getirdiğini veya yurt ödevini  yerine getirmiş sayıldığını gösteren belge.

5) Görevin yapılmasına engel bir bedensel veya ruhsal rahatsızlığı bulunmadığına dair sağlık raporu.

7) Eğitim ücreti makbuzu ( Bakanlıktan alınacak).

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar Bugün İznik’e Gidiyor29 Eylül 2022 Perşembe 08:40
  • Çatalköy bölgesinde bugün elektrik kesintisi yaşanacak29 Eylül 2022 Perşembe 08:30
  • Döviz güne nasıl başladı? 29 Eylül 2022 Çarşamba29 Eylül 2022 Perşembe 07:25
  • Hava bugün nasıl olacak? 29 Eylül 2022 Perşembe29 Eylül 2022 Perşembe 07:23
  • Detay bugün ne manşet attı? 29 Eylül 2022 Perşembe29 Eylül 2022 Perşembe 07:20
  • Devlet piyangosu çekildi28 Eylül 2022 Çarşamba 21:46
  • Altuğra: Her eser devletimizin temellerine konmuş bir tuğladır28 Eylül 2022 Çarşamba 20:23
  • Oğuz: Yerleşke, TC'nin KKTC'ye Yapmış Olduğu Altyapı Hibelerinden Biridir28 Eylül 2022 Çarşamba 19:35
  • Külliye eylemcisi 2 kişiye gözaltı (Güncellendi)28 Eylül 2022 Çarşamba 19:28
  • Ataoğlu: Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Devletimizin Varlığının Simgesi Olacaktır28 Eylül 2022 Çarşamba 19:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti