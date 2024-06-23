İçki ruhsatsız satış yaptı

23.06.2024 tarihinde, saat 00:05 sıralarında, İskele’de gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri kapsamında, Bafra’da Polis Ekipleri tarafından bir işyerinde yapılan kontrolde, işletmenin yetkili makamdan alınmış geçerli alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, muhtelif markalardaki alkollü içkiyi tasarruf edip satışa sunduğu tespit edilmiştir.
Bahse konu işyeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.