İçtiğiniz su, sizi dizanteri edebilir: Dizanteri nedir, nasıl tedavi edilir?

Dizanteri ile ilgili bilgiler veren İç Hastalıkları Uzmanı Sedat Işık, bu durumda kişiye hemen müdahale edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Dizanteri ile ilgili bilgiler veren İç Hastalıkları Uzmanı Sedat Işık, bu durumda kişiye hemen müdahale edilmesi gerektiğini vurguluyor.

DİZANTERİ NEDİR?

Halk arasında kanlı ishal olarak bilinen dizanteri, bakteri, amip ve virüslerin neden olabildiği bir bağırsak enfeksiyonu. Daha çok sulardan bulaşan dizanterinin temel sebebi ise hijyen eksikliği. Hastalığa sebep olan bakteri, virüs ya da amipler bağırsaklardan kan dolaşımına geçerek bazı iç organlara yayılabiliyor ve bu durum kişinin sağlık durumunu tehlikeye sokuyor.

DİZANTERİ TÜRLERİ NELERDİR?

Uzman Işık'ın aktardığına göre dizanterinin iki önemli türü var; basilli dizanteri ve amipli dizanteridir. Amipli dizanteri, diğer türe göre şiddetli ve tehlikeli. Basilli dizanteri, en sık karşılaşılan tür; Shigella, Campylobacter, Salmonella veya enterohemorhagic E. Coli gibi bakterilerin neden oluğu enfeksiyon. Amipli dizanteri ise bağırsaklara bulaşan tek hücreli bir parazitten kaynaklanıyor. Amipli dizanteri kalın bağırsağın parazit kaynaklı bir hastalığı ve temiz olmayan gıdalar ve sular ile ağızdan bulaşıyor. Uzman Işık Amebiyazis'in çocuklar ve yaşlılar için oldukça tehlikeli olduğunu vurguluyor.

BELİRTİLERİ NELER?

* Şiddetli karın ağrısı,

* Kramplar,

* Şiddetli ishal,

* Kanlı ishal,

* Mide bulantısı ve kusma,

* Yüksek ateş,

* Bağırsak kontrolünün kaybolması,

* Halsizlik ve titreme,

* Yüksek ateş,

* Baş dönmesi,

* Vücutta aşırı su kaybı.

Basilli dizanteride enfeksiyon bir hafta içinde belirtilerini gösterirken amipli dizanteri hastaya bulaştıktan 10 gün sonra belirtileri gösteriyor. Amipli dizanteride ise bağırsak hareketleri sancılı oluyor.

DİZANTERİ RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

* Kötü hijyen koşulları,

* Kötü sağlık koşullarına sahip tropikal ülkelerden gelen göçmenler,

* Zayıf bağışıklık sistemi,

* Kötü sağlık koşullarına sahip kurumlar,

ÖLÜME YOL AÇAR MI?

Uzman Işık, dizanterinin doğrudan ölüme yol açmadığını belirtiyor. Dizanteri, söz konusu yetişkinler olduğunda yaklaşık bir hafta süreyle hafif seyrediyor. Bu süre kalın bağırsağın kendi kendini temizleyebilme özelliği sayesinde hafif atlatılabiliyor. Fakat bir haftadan uzun süren vücutta su kaybı ve yüksek ateşin bulunduğu çoğu vakada doktora görünmek ve bir an önce gerekli tedaviyi almak çok önemli. Hayati tehlike oluşmaması adına mutlaka müdahale edilmesi gerekiyor.

NASIL TEDAVİ EDİLİYOR?

Dizanterinin tedavisi türüne göre farklılık gösteriyor. Hastalığın tedavisindeki temel prensip, ishal ile kaybedilen sıvının yerine konması. Hastalık, ağırlığına göre hekimin uygun gördüğü antibiyotik kullanımı ile iyileştirilebiliyor. Amipli dizanteri hastalığına neden olan paraziti yok etmeye yönelik uygun türde antibiyotik uygulanıyor. Yine aynı prensiple basilli dizanteri için de etken olan bakteriye yönelik antibiyotik hekim tarafınca seçiliyor ve uygulanıyor.