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İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

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Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, yasa tasarısının madde madde görüşülmesini tamamladı ancak oylamayı bir sonraki toplantıya bıraktı.
İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Yasası Tahtında Faaliyet Gösteren Yükseköğretim Kurumlarından İlişiği Kesilenlere Öğrenimlerine Devam Edebilme Hakkı Verilmesine İlişkin (Geçici Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü. 

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, yasa tasarısının madde madde görüşülmesini tamamladı ancak oylamayı bir sonraki toplantıya bıraktı.

Komite toplantısına davetli olarak, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, YÖDAK, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü, İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs, İlim Üniversitesi, Girne Üniversitesi ve Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nden yetkiler katıldı.

Toplantıda, komite başkanı, HP Milletvekili Jale Refik Rogers, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Hasan Topal ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy yer aldı.

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