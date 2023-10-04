İfade Özgürlüğü Nöbetinde Sahnede Yer Alacak İsimler Açıklandı

Emekçinin partisi Bağımsızlık Yolu, Basın-Sen Başkanı gazeteci Ali Kişmir’in yazdığı bir yazıdan dolayı 10 yıl hapis istemiyle yargılanmasını protesto etmek amacıyla mahkemeler önünde gerçekleştireceği “İfade Özgürlüğü Nöbeti” eyleminde birçok sanatçı des

Emekçinin partisi Bağımsızlık Yolu, Basın-Sen Başkanı gazeteci Ali Kişmir’in yazdığı bir yazıdan dolayı 10 yıl hapis istemiyle yargılanmasını protesto etmek amacıyla mahkemeler önünde gerçekleştireceği “İfade Özgürlüğü Nöbeti” eyleminde birçok sanatçı destek amaçlı sahne alıyor.

İfade Özgürlüğü Nöbeti’nin 5 Ekim Perşembe saat 20:00’de başlayacağı ve davanın görüşülmeye başlanacağı 6 Ekim Cuma sabahına kadar süreceği açıklanmıştı.

Duayen Sanatçılar Fikir ve İfade Özgürlüğü için Sahnede Olacak

Bir çok duayen sanatçının sahne alacağı gecede özgürlük şiirleri ve şarkıları söylenecek. Efsane müzik grubu Sıla 4 üyesi Erdinç Gündüz, usta tiyatro sanatçıları Yaşar Ersoy ve Erol Refikoğlu, müzisyen Arda Gündüz, Baraka Kültür Merkezi Müzik Grubu Sol Anahtarı, ünlü tiyatro sanatçısı Barış Refikoğlu, müzisyen Muhittin Yangın, Mehmet Avkan, Serdar Kavaz ve Baraka Tiyatro Ekibi sahnede olacak.