İhtiyatsızlık ve tedbirsizlik sonucu yangına sebebiyet verme

16.12.2019 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Batuhan ÇETİN ve Nuri ARIK’ın kalmakta oldukları daireye S.Ö.(E-42) tarafından tüp gaz götürülüp tüpü değiştirdikten sonra gaz kaçağı olup olmadığını anlamak maksadıyla gerekleri tedbirleri almadan çakmağı yaktığı sırada tüpün alev almasını sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın apartman sakinlerinin yangın tüpü ile müdahalesi sonucu söndürülmüştür. Çıkan yangın sonucu, daire içerisinde bulunan mutfak dolapları kısmen, 2 gözlü ocak, klimanın iç ünitesi, çamaşır makinesi, tost makinesi, elektrikli çaydanlık, ve muhtelif mutfak eşyaları tamamen yanarak zarar görmüştür. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.