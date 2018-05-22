İki araç yüz yüze çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Dikmen Çöplük Yolu olarak bilinen toprak yolda bugün saat 15.30 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; bugün, saat 15:30 sıralarında, Dikmen çöplük bölgesi ralli özel etabı içerisinde, Ömer Yıldız (E-35) yönetimindeki X607MDX plakalı jeep araç ile Mehmet Topak (E-20) yönetimindeki KJ 354 plakalı araçların yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu her iki araç sürücüsü ile X607MDX plakalı araçta yolcu olarak bulunan Alkan Palabıyık (E-30) ve KJ 354 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Amy Öznedim (K-19) yaralanarak kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Ömer Yıldız yapılan ilk yardım tedavisini müteakip kendi isteğiyle Yakın Doğu Hastanesine sevk edildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.