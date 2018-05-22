  • BIST 103.641
  • Altın 192,909
  • Dolar 4,6435
  • Euro 5,4711
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAYerel seçimlere doğru… Adaylık başvuruları 28 mayıs’ta

İki araç yüz yüze çarpıştı: 4 kişi yaralandı

» »
Dikmen Çöplük Yolu olarak bilinen toprak yolda bugün saat 15.30 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi.
İki araç yüz yüze çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; bugün, saat 15:30 sıralarında, Dikmen çöplük bölgesi ralli özel etabı içerisinde, Ömer Yıldız (E-35) yönetimindeki X607MDX plakalı jeep araç ile Mehmet Topak (E-20) yönetimindeki KJ 354 plakalı araçların yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu her iki araç sürücüsü ile X607MDX plakalı araçta yolcu olarak bulunan Alkan Palabıyık (E-30) ve KJ 354 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Amy Öznedim (K-19) yaralanarak kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Ömer Yıldız yapılan ilk yardım tedavisini müteakip kendi isteğiyle Yakın Doğu Hastanesine sevk edildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Akçın: “Narenciyede durum kötü, tedbir şart”22 Mayıs 2018 Salı 16:12
  • Özersay, İngiliz Yüksek Komiseri Lillie’yi kabul etti22 Mayıs 2018 Salı 16:09
  • Akıncı, Kıbrıs Türk Barolar Birliği heyetini kabul etti22 Mayıs 2018 Salı 16:07
  • Müşavirlikle ilgili yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru22 Mayıs 2018 Salı 16:05
  • Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?22 Mayıs 2018 Salı 16:03
  • Üç yerde yangın çıktı22 Mayıs 2018 Salı 16:03
  • BKP: “Ülkedeki suç merkezleri kapatılmalıdır”22 Mayıs 2018 Salı 16:02
  • Akıncı, Diyabet Derneği heyetini kabul etti22 Mayıs 2018 Salı 16:00
  • Eczacılar Birliği: “Meslek örgütümüzü ve üyelerimizi karalama çabasını esefle kınıyoruz”22 Mayıs 2018 Salı 16:00
  • İşte Hükümetin kurulmasından bugüne Başbakanlık çalışmaları22 Mayıs 2018 Salı 15:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti