  • BIST 8358.4
  • Altın 1669.975
  • Dolar 27.2637
  • Euro 28.8946
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAAlzheimer sıklığı, 65 yaşından sonra her beş yılda iki kat artıyor!

İki ayrı kazada alkollü sürücüler tutuklandı

» »
Lefkoşa-Girne Anayolu ve Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nda meydana gelen trafik kazalarında alkollü sürücüler tutuklandı.
İki ayrı kazada alkollü sürücüler tutuklandı

Lefkoşa-Girne Anayolu ve Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nda meydana gelen trafik kazalarında alkollü sürücüler tutuklandı.

Lefkoşa-Girne Anayolu’nun 13-14’üncü  kilometreleri arasında, dün , saat 20:30 sıralarında, Nyasha Denzel Gaadzıkwa (E-29) 321 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ME 890 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıkmış ve taş duvara çarptı. Kaza sonucu yaralanma olmadı. Araç sürücüsü tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • PGM'den çok önemli sosyal medya uyarısı!26 Eylül 2023 Salı 15:14
  • Kamuda yetkili beş sendika, Ağustos ayında varılan mutabakatları hatırlattı26 Eylül 2023 Salı 13:35
  • Ünal Üstel: 5 yıllık kalkınma planı, ülkemizin 10-20 yıllık geleceğinin şekillenmesine de ışık tutacaktır26 Eylül 2023 Salı 12:54
  • Süt bedelleri ödeniyor26 Eylül 2023 Salı 12:51
  • Kayıp şahıs bulundu26 Eylül 2023 Salı 12:30
  • Meteoroloji Dairesi, “tozlu hava” uyarısı yaptı26 Eylül 2023 Salı 12:15
  • Deprem Komitesi, Türkiye İçişleri Bakanı Yerlikaya tarafından kabul edildi26 Eylül 2023 Salı 12:05
  • Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Oymen, ev tipi konservelerdeki ölümcül tehlikeye dikkat çekti26 Eylül 2023 Salı 12:02
  • YDÜ’nün 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreninde ilk dersi,  AI. Prof. DUX verecek26 Eylül 2023 Salı 11:46
  • Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş, Geentech serasında incelemelerde bulundu26 Eylül 2023 Salı 11:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti