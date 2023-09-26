İki ayrı kazada alkollü sürücüler tutuklandı

Lefkoşa-Girne Anayolu ve Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nda meydana gelen trafik kazalarında alkollü sürücüler tutuklandı.
Lefkoşa-Girne Anayolu’nun 13-14’üncü kilometreleri arasında, dün , saat 20:30 sıralarında, Nyasha Denzel Gaadzıkwa (E-29) 321 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ME 890 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıkmış ve taş duvara çarptı. Kaza sonucu yaralanma olmadı. Araç sürücüsü tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.
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